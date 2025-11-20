НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявила, що додала до списку SCAM-проєктів декілька нових найменувань
Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.
Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів. До переліку потенційно небезпечних інвестиційних проєктів додано наступні:
- «AI Forex Trader»;
- «Cryptology Key».
Оновлений список містить вже 456 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті НКЦПФР у розділі «Захист прав інвесторів».
Типові ознаки ризикових інвестпроєктів — в інфографіці. Серед них:
- великий відсоток гарантованої дохідності;
- відсутність дозволів та ліцензій;
- агресивний маркетинг;
- відсутність фізичного офісу;
- відсутність реєстрації у країні залучення інвестицій;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів;
- приховування права власності.
Читайте також: НКЦПФР оновила список ненадійних інвестпроєктів
«Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: [email protected]», — наголошують фахівці Нацкомісії.
Раніше ми також писали, що НКЦПФР додала до списку SCAM-проєктів:
- LTVcapital/Zubkovskyi Evhen»;
- «Пилип Олійник».
Також нагадаємо, що Нацкомісія офіційно відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.
Ознайомтеся з іншими популярним матеріалами:
НКЦПФР дозволила Inzhur обʼєднати свої 5 фондів в один
НКЦПФР оновить вимоги подання фінзвітності
Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР