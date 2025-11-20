close-btn
НКЦПФР розширила список SCAM-проєктів

20.11.2025 13:40
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявила, що додала до списку SCAM-проєктів декілька нових найменувань

Фото: t.me/nssmc_ukraine

Про це повідомила пресслужба Нацкомісії.

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів. До переліку потенційно небезпечних інвестиційних проєктів додано наступні:

  • «AI Forex Trader»;
  • «Cryptology Key».

Оновлений список містить вже 456 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Їх можна переглянути на офіційному сайті НКЦПФР у розділі «Захист прав інвесторів».

Типові ознаки ризикових інвестпроєктів — в інфографіці. Серед них:

  • великий відсоток гарантованої дохідності;
  • відсутність дозволів та ліцензій;
  • агресивний маркетинг;
  • відсутність фізичного офісу;
  • відсутність реєстрації у країні залучення інвестицій;
  • відсутня акредитація інвестора;
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
  • відсутність підписаних документів;
  • настійлива пропозиція залучати друзів;
  • приховування права власності.

«Якщо ви натрапили на підозрілий інвестпроєкт або запідозрили шахрайські дії, повідомте про це Комісію на електронну адресу: [email protected]», — наголошують фахівці Нацкомісії.

Раніше ми також писали, що НКЦПФР додала до списку SCAM-проєктів:

  • LTVcapital/Zubkovskyi Evhen»;
  • «Пилип Олійник».

Також нагадаємо, що Нацкомісія офіційно відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

Рубрики: Інвестиції
