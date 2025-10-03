Український ринок капіталу наближається до стандартів ЄС — НКЦПФР

23 вересня Комісія затвердила Дорожню карту та аналіз «Імплементація законодавства ЄС у сфері ринків капіталу у зв’язку зі вступом України до ЄС» за розділом 9 «Фінансові послуги»

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Документ визначає етапи і строки імплементації та слугуватиме практичним інструментом для наближення українського ринку капіталу до стандартів ЄС у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Він доступний для ознайомлення українською та англійською мовами.

Дорожня карта містить порівняльний аналіз чинного українського законодавства та європейських норм, визначає прогалини та окреслює основні напрями гармонізації.

Серед ключових сфер імплементації – регулювання інвестиційних послуг та діяльності інвестиційних фірм, корпоративне управління та прозорість емітентів, функціонування фондових бірж, розвиток колективних інвестицій і пенсійних фондів, ринки похідних фінансових інструментів і товарні ринки, а також захист прав інвесторів.

За результатами селф-скринінгу та скринінгових зустрічей було підготовлено підсумковий звіт, який став основою для подальших кроків у сфері наближення українського законодавства до права ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в ЄС, а Верховна Рада України звернулась до держав-членів та інституцій ЄС щодо підтримки відкриття переговорів (постанова від 9 грудня 2023 року № 3512-IX).

Детальніше ознайомитись з Дорожньою картою можна за посиланням.

Нагадаємо, що наприкінці вересня НКЦПФР доповнила список SCAM-проєктів. Станом на сьогодні список містить 447 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Вони доступні на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Раніше ми також писали, що з 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе – тепер не потрібно буде мати основне місце роботи.

