Скільки ФОПів в Україні закрилося за перше півріччя 2025 — Опендатабот

Понад 137 тис. нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — і водночас понад 157 тис. підприємців припинили свою діяльність за даними Єдиного державного реєстру. Третина бізнесменів, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. Ще 5,3 тисячі підприємців — так звані ФОПи-одноденки, які проіснували кілька тижнів. 61% нових бізнесів створюють жінки

Про це йдеться у матеріалі Опендатабот.

«Через тимчасову не-роботу реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів фопів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців. Втім вже у другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів навіть поменшало. Так, 73 799 фопів відкрилось з квітня по червень — лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу — це на 27% менше, ніж за той самий період торік», — зазначають аналітики.

Загалом 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились — фопономіка пішла «в мінус» на 20 тис. справ.

Понад третина підприємців, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% — у 2023 році. Водночас більшає так званих ФОПів-одноденок — підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано вже 5 323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки — 83,7 тис. На чоловіків припадає 39% або 53,8 тис. нових справ.

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Найчастіше підприємці обирають торгівлю — як роздрібну (39,5 тис. новостворених ФОПів), так і оптову (10,7 тис). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Утім ці ж галузі і найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тис. ФОПів, а в ІТ — 18 тис.

Більше ФОПів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2 541), медицини (+1 203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві — 18,8 тис. Ще 13 тисяч на Дніпропетровщині та 10,4 тис. — на Львівщині.

Однак і за кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20,6 тис. Наслідує Харківщина (13,6 тис.) та Дніпропетровщина (13,6 тис.).

Попри загальний спад нових ФОПів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають — це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).

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