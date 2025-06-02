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Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев

02.06.2025 16:20
Микола Деркач
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І квартал 2025 року великі та середні підприємства закінчили з фінансовим результатом +241,2 млрд грн. Це на 12,4 млрд грн або на 4,9% менше, ніж було за аналогічний період минулого року (253,6 млрд грн)

Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев

Скільки заробили великі та середні підприємства у 2025 — Гетманцев Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, майже 38% загального позитивного фінансового результату досягнуто за рахунок промисловості — 91,5 млрд грн, ще 30,2% — внесок фінансово-банківського сектору (72,9 млрд грн).

Єдиним сектором, де баланс прибуток / збиток виявився від’ємним, стала охорона здоров’я — мінус 824,5 млн грн.

Загальний прибуток підприємств, які у І кварталі досягли позитивного результату, становив +304,6 млрд грн (це на 4,7% менше, ніж торік).

Як і у загальному фінансовому результаті, левова частка прибутку зароблена у промисловості (124,4 млрд грн, 40,8%), фінансово-банківській діяльності (73,5 млрд грн, 24,1%), торгівлі та ремонті транспортних засобів (47,7 млрд грн, 15,7%).

Загальний збиток підприємств, які у І кварталі закінчили з негативним результатом — 63,4 млрд грн (або 96,1% від аналогічного показника за минулий рік).

Більше половини — це збитки підприємств промисловості (32,9 млрд грн).

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Частка збиткових підприємств в економіці за січень-березень 2025р. становила 26,8%, залишившись на минулорічному рівні.

Найгірша ситуація зафіксована у сільському господарстві, де збитковими були 56,3% від усіх підприємств (торік цей показник дорівнював 38,2%).

У динаміці серйозне погіршення ситуації спостерігається у сфері охорони здоров’я — якщо у І кварталі 2024 року збиток мали 29,8% підприємств, то нині він зріс до 49,7%.

Також складна ситуація спостерігається у секторі, який охоплює транспорт, складське господарство та поштово-кур’єрську діяльність – збитковими нині є 42,9% підприємств (торік – 38,6%).

Натомість суттєво поліпшилась ситуація в готельно-ресторанному господарстві, де рівень збитковості зменшився з минулорічних 64,1% до 29,7% за підсумками січня-березня 2025 року.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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