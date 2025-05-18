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Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025

18.05.2025 11:30
Ольга Деркач
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Громадяни України, які втратили роботу, можуть оформити державну допомогу по безробіттю як в онлайн-форматі, так і особисто. Йдеться про щомісячні або одноразові виплати, доступні як застрахованим, так і незастрахованим особам, які офіційно визнані безробітними

Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025

Хто може отримати допомогу по безробіттю та які виплати у 2025 Фото: unsplash.com, freepik.com

Хто може бути визнаний безробітним

Відповідно до чинного законодавства, статус безробітного можуть отримати громадяни віком від 15 до 70 років, які не мають постійного доходу та готові приступити до роботи. Зокрема, це:

  • особи працездатного віку, яким ще не призначено пенсію (у тому числі на пільгових умовах або за вислугу років);
  • особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію або соціальну допомогу;
  • підлітки молодші 16 років, які мали офіційне працевлаштування, але були звільнені у зв’язку з реорганізацією або скороченням штату.

Розмір виплат у 2025 році

Мінімальна допомога по безробіттю станом на 1 січня 2025 року становить:

  • 1 500 грн — для осіб, звільнених з підстав, що передбачають дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність;
  • 3 600 грн — для громадян зі страховим стажем менше 7 місяців за останній рік, а також випускників, військовослужбовців строкової служби та осіб, які шукають перше місце роботи.

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В інших випадках розмір допомоги визначається індивідуально — залежно від страхового стажу та середньої заробітної плати (доходу), з розрахунку:

  • до 2 років — 50% від середньої зарплати;
  • 2-6 років — 55%;
  • 6-10 років — 60%;
  • понад 10 років — 70%.

Максимальний розмір виплати не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми для працездатної особи. З 1 січня 2025 року цей показник становить 3 028 грн. Максимально можлива допомога — 8 000 грн. Підвищення обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати до цього ж рівня.

Тривалість виплат

Загальний термін отримання допомоги для застрахованих осіб не повинен перевищувати 360 календарних днів протягом двох років із моменту призначення. Для осіб передпенсійного віку тривалість може сягати 720 днів.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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