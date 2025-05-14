Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: хто має право

В окремих ситуаціях українці мають право вийти на пенсію раніше встановленого віку — таке передбачено чинним законодавством. Хто може скористатися цією можливістю та за яких умов?

Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», достроковий вихід на пенсію можливий для тих, хто опинився без роботи з незалежних від себе причин.

Йдеться про випадки, коли працівника звільнено з ініціативи роботодавця — у зв’язку з ліквідацією підприємства, його реорганізацією, банкрутством, зміною профілю діяльності або скороченням штату.

Кому доступне дострокове пенсійне забезпечення

Якщо на момент звільнення особі залишалося не більше 1,5 року до досягнення пенсійного віку, вона має право на дострокове оформлення пенсії. Однак для цього необхідно дотриматися кількох умов:

протягом 30 днів після звільнення зареєструватися в центрі зайнятості як безробітна особа;

упродовж наступного тижня не отримати пропозиції підходящої роботи.

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Також важливо: навіть у разі дострокового виходу на пенсію враховується наявність страхового стажу. Його тривалість має відповідати мінімальним вимогам, встановленим для відповідного віку.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати надбавку до пенсій. Пенсіонери, які мають статус «Почесний донор України», мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% від встановленого прожиткового мінімуму. Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 2 920 грн, тож розмір надбавки — 292 грн щомісяця. У разі зміни прожиткового мінімуму сума виплати буде автоматично переглянута.

Раніше ми писали, як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини. Якщо один із подружжя помер, інший може претендувати на частину його виплат — зокрема, на 50% пенсії за віком. Це стосується і жінок, і чоловіків, які досягли пенсійного віку.

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Джерело: На пенсії.