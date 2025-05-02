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Деякі українці можуть отримати 2 пенсії: хто має право

02.05.2025 18:20
Ольга Деркач
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Частина громадян України має можливість звернутися до Пенсійного фонду за призначенням одразу двох видів фінансової допомоги. Така опція передбачена чинним законодавством як форма додаткової підтримки соціально вразливих осіб

Деякі українці можуть отримати 2 пенсії: хто має право

Деякі українці можуть отримати 2 пенсії: хто має право Фото: unsplash.com, freepik.com

Кому дозволено отримувати дві пенсії

Держава гарантує виплату двох пенсій тим громадянам, які мають встановлену групу інвалідності. У такому випадку особа може розраховувати на:

  • пенсію за віком;
  • а також окрему виплату у зв’язку з інвалідністю.

Цим правом зможуть скористатися також ті українці з інвалідністю, які втратили годувальника. Проте для оформлення другої пенсії необхідно відповідати вимогам щодо страхового стажу.

Вимоги до стажу залежать від групи інвалідності:

  • І та ІІ група — необхідний страховий стаж становить до 10 років;
  • ІІІ група — допустимий стаж може бути в межах від 1 до 14 років.

Щоб дізнатися точний розмір стажу, рекомендовано звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду чи органу соцзахисту.

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Поточні суми виплат у 2025 році

На 2025 рік розміри пенсій для осіб з інвалідністю залишилися на рівні попереднього року — змін до нарахувань не вносили.

Для людей з інвалідністю з дитинства діють наступні виплати:

  • І група — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 360 грн);
  • ІІ група — 80% від цього мінімуму;
  • ІІІ група — 60%;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років — 70%.

Ці норми залишаються чинними, якщо не буде ухвалено нових рішень про зміну соціальних стандартів у поточному році.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

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Джерело: Novyny.Live.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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