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Пенсійний фонд може оштрафувати деяких пенсіонерів: за що

30.04.2025 17:40
Ольга Деркач
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Пенсійний фонд України нагадує: деякі категорії пенсіонерів ризикують стати боржниками держави, якщо не дотримаються передбачених законом вимог

Пенсійний фонд може оштрафувати деяких пенсіонерів: за що

Пенсійний фонд може оштрафувати деяких пенсіонерів: за що Фото: freepik.com, pngwing.com

Йдеться про необхідність своєчасного інформування про зміну свого статусу — зокрема, працевлаштування чи звільнення.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонери зобов’язані протягом 10 календарних днів повідомити Пенсійний фонд про факт початку роботи або припинення трудової чи підприємницької діяльності.

Несвоєчасне подання таких відомостей може призвести до переплат з боку Фонду, які потім доведеться повернути.

Щоб уникнути проблем, необхідно офіційно повідомити про:

  • дату працевлаштування чи звільнення;
  • початок або припинення підприємницької діяльності.

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Для цього потрібно подати відповідну заяву та документи, що підтверджують ці зміни. Зробити це можна особисто у відділенні Пенсійного фонду або дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок Дія.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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