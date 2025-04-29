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Які пільги доступні пенсіонерам після 60 років

29.04.2025 15:30
Ольга Деркач
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У 2025 році ті, кому виповниться 60 років і хто має щонайменше 32 роки страхового стажу, зможуть вийти на пенсію. Після оформлення пенсійного посвідчення пенсіонери в Україні отримають доступ до ряду пільг та безкоштовних послуг

Які пільги доступні пенсіонерам після 60 років

Які пільги доступні пенсіонерам після 60 років Фото: freepik.com

До таких послуг входять:

  • субсидії на оплату комуналки, розмір яких визначатиметься індивідуально залежно від доходу пенсіонера та площі його житла.
  • безкоштовне забезпечення комунальними послугами для пенсіонерів із сіл, які працювали у сфері медицини, освіти чи культури.
  • право на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (за винятком таксі), а також у приміських електричках і автобусах.
  • безкоштовне паркування на платних майданчиках.
  • отримання безоплатної юридичної допомоги під час первинних консультацій, а також вторинної правової допомоги для тих, чия пенсія не перевищує 4 722 гривні.
  • звільнення від сплати земельного податку.
  • 50% знижка на автострахування.

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На практиці деякі водії громадського транспорту відмовляють пенсіонерам у пільговому перевезенні, посилаючись на брак місць. Однак така поведінка є порушенням закону. Згідно з нормами Закону України «Про автомобільний транспорт», водії зобов’язані перевозити всіх пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд, незалежно від заповненості салону.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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