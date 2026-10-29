Медикам готують нові зарплати: скільки хочуть платити лікарям і медсестрам

Міністерство охорони здоров’я планує підвищити гарантований мінімальний рівень оплати праці медичних працівників у 2027 році. Для лікарів він може зрости до 30 тис. грн, а для медсестер і медбратів — до 20 тис. грн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Скільки хочуть платити медикам

У МОЗ назвали підвищення оплати праці та збереження кадрового потенціалу одним із пріоритетів під час підготовки Програми медичних гарантій на 2027 рік.

Наразі міністерство опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів №28, яка регулює мінімальний рівень оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

За планом МОЗ, гарантований мінімальний рівень зарплати хочуть встановити на рівні:

30 тис. грн — для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;

— для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я; 20 тис. грн — для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Водночас у відомстві наголошують, що ці суми поки що не затверджені остаточно.

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Від чого залежатиме підвищення

Можливість збільшити зарплати медикам залежатиме насамперед від фінансування, яке остаточно передбачать у Державному бюджеті України на 2027 рік.

У проєкті бюджету на охорону здоров’я закладено 292,5 млрд грн. Із них 225 млрд грн планують спрямувати на Програму медичних гарантій — на 33,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році.

У МОЗ пояснювали, що додаткове фінансування дасть змогу переглядати тарифи на медичні послуги та створить можливості для підвищення оплати праці медичних працівників.

Однак остаточні розміри мінімальної зарплати, умови та строки запровадження нових виплат визначать лише після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік та ухвалення відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Редакція PSM звертає увагу, що 30 тис. грн для лікарів і 20 тис. грн для медсестер та медбратів наразі є запланованими показниками, а не вже затвердженими зарплатами. Проєкт держбюджету-2027 ще проходить процедуру розгляду, тому його окремі параметри можуть змінитися.

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