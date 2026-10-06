Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев

У проєкті держбюджету на 2027 рік пропонують переглянути соціальні стандарти та підтримку сімей із дітьми. Паралельно — збільшити очікувані надходження від Нацбанку, які можуть розширити фінансові можливості держави

Про соціальні пропозиції повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«12 000 грн мінімальна зарплата, 6 500 грн мінімальна пенсія за віком, 7 200 грн прожитковий мінімум — саме такі соціальні стандарти пропонуємо закласти у бюджет на 2027 рік», — заявив він.

Нові показники пропонують встановити з 1 січня. Прожитковий мінімум для працездатних осіб має становити 7 488 грн, для тих, хто втратив працездатність, — 5 832 грн. Також пропонується забезпечити повну щомісячну виплату пенсій, призначених або перерахованих на виконання судових рішень.

Для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям рівень забезпечення прожиткового мінімуму пропонують встановити на рівні 100% для працездатних осіб та 150% — для дітей, осіб, які втратили працездатність, і людей з інвалідністю.

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Для сімей із дітьми запропоновано такі виплати:

у зв’язку з вагітністю та пологами — до 7 000 грн на місяць;

на догляд за дитиною до року — до 8 000 грн, за дитиною з інвалідністю — до 12 500 грн;

«єЯсла» — 9 000 грн на місяць, для дитини з інвалідністю — 14 000 грн;

«Пакунок школяра» — 5 000 грн.

Водночас депутат визнав, що коштів для підвищення соціальних стандартів до фактичного прожиткового мінімуму вже з 2027 року наразі немає.

В окремому дописі Гетманцев запропонував збільшити планові надходження від НБУ на 37,1 млрд грн — із закладених урядом 48,7 млрд до 85,8 млрд грн. Для порівняння він навів цьогорічне перерахування Нацбанку: 146,1 млрд грн за результатами 2025 року.

Аргументом для перегляду плану депутат назвав зростання процентних доходів НБУ: за перше півріччя 2026 року вони становили 69,7 млрд грн проти 68 млрд грн роком раніше. Втім, ці доходи не дорівнюють сумі майбутнього перерахування.

«Остаточну суму прибутку до розподілу буде визначено за підсумками року, після аудиту та затвердження річної звітності НБУ», — уточнив Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що збільшення планових доходів саме собою не гарантує фінансування нових виплат. Ключове питання — чи матимуть запропоновані соціальні зобов’язання достатнє ресурсне забезпечення, щоб громадяни могли розраховувати на своєчасну підтримку.

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