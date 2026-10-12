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Як змінилися зарплати держслужбовців — Гетманцев

12.10.2026 10:10
Микола Деркач

Середня зарплата в центральних органах влади із січня до липня зросла на 24,2%, тоді як у штатних працівників по Україні — на 14,8%. Водночас у проєкті бюджету на 2027 рік пропонують не враховувати накопичену індексацію доходів

Як змінилися зарплати держслужбовців — Гетманцев

Фото: pexels

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Мінфіну.

За наведеними ним показниками, середня зарплата в центральних органах влади збільшилася з 53,3 тис. до 66,22 тис. грн. Для порівняння, середня зарплата штатного працівника в Україні за цей період піднялася з 28,1 тис. до 32,2 тис. грн.

В окремих установах зростання було суттєвішим. В Антимонопольному комітеті середня виплата зросла з 67,1 тис. до 93-98,4 тис. грн, у Рахунковій палаті — з 71,5 тис. до 94,5-97,6 тис. грн, в Офісі Генпрокурора — з 61 тис. до 79,5-83 тис. грн.

За словами Гетманцева, суддівська винагорода у найвищих судових органах у липні сягнула 743,55 тис. грн — більш ніж у 23 рази вище за середню зарплату по Україні.

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Проєкт бюджету на 2027 рік також передбачає підвищення розрахункових показників для визначення посадових окладів. Для суддів, НАЗК, держслужбовців і патронатної служби їх пропонують збільшити з 3209 до 3691 грн, а для прокурорів, податківців, митників та низки інших органів — із 2102 до 2331 грн.

Водночас накопичену станом на грудень 2026 року індексацію доходів у січні 2027-го пропонують не враховувати. Гетманцев назвав це фактичним обнуленням накопиченої індексації.

«Не ставлю під сумнів необхідність гідної оплати праці державних службовців, суддів чи працівників правоохоронних органів», — зазначив він.

Однак депутат наголосив, що бюджетні рішення мають бути послідовними та обґрунтованими.

«Захист реальних доходів людей від інфляції має бути одним із пріоритетів бюджету, а не питанням, яке вирішується за залишковим принципом», — підкреслив Гетманцев.

Редакція PSM звертає увагу, що наведені бюджетні зміни поки є пропозиціями. Під час їх розгляду важливо оцінювати не лише зростання виплат у держсекторі, а й те, як рішення щодо індексації вплинуть на купівельну спроможність громадян.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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