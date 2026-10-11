Де в Україні найдешевше та найдорожче житло — огляд

У вересні 2026 року ситуація на ринку нерухомості України відрізнялася залежно від сегмента: ціни на житло в багатьох регіонах зростали, динаміка пропозиції та попиту відрізнялася залежно від області та сегмента ринку

Такі дані наводить новий аналітичний звіт маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

Первинний ринок

У вересні найбільше зростання середньої ціни квадратного метра у новобудовах зафіксовано у Чернігівській (+12%), Житомирській (+5,2%) та Запорізькій (+3%) областях. Найбільше річне зростання вартості квадратного метра зафіксовано у Чернігівській (+22,5%), Чернівецькій (+20,3%), Тернопільській (+18,1%) та Хмельницькій (+18,1%) областях. Найбільш помітне падіння ціни за місяць відбулось у Києві (-4,5%), а також Кіровоградській (-4,9%) та Одеській (-1,7%) областях.

Регіони, де середня вартість квадратного метра у новобудові перевищує $1 000:

Київ — $1 421/м²;

Львівська область — $1 276/м²;

Чернівецька область — $1 171/м²;

Закарпатська область — $1 160/м²;

Дніпропетровська область — $1 156/м²;

Івано-Франківська область — $1 075/м²;

Вінницька область — $1 071/м²;

Рівненська область — $1 043/м²;

Кіровоградська область — $1 015/м².

У районах Києва немає єдиної тенденції зміни цін: в одних вони зростали, в інших — знижувалися. Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 887/м². Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $883/м².

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Вторинний ринок: пропозиція та ціни продовжують зростати, а попит зменшується

У більшості регіонів України ціни на вторинне житло також продовжили зростати. Найбільший стрибок фіксувався у Волинській (+10%), Херсонській (+10%), Тернопільській (+8%), Хмельницькій (+6%) та Кіровоградській (+6%) областях. Знизились ціни у Чернівецькій (-6%) та Рівненській (-5%) областях.

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у вересні зафіксована на Херсонщині та Запоріжжі — $17 тис. Київ традиційно залишається найдорожчим містом: середня вартість однокімнатної квартири становила $90 тис.

У столиці ціни на житло також здебільшого зростали впродовж вересня — найбільш динамічно дорожчали 2- та 3-кімнатні квартири у Солом’янському районі. Найдорожче житло у Печерському районі, де 1-кімнатна квартира в середньому коштує $170 тис., а найдоступніше — у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже $49 тис.

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Ринок оренди: ціни ростуть, а пропозицій все менше

У вересні оренда житла дорожчала практично по всій країні. Найбільшими темпами ціни зростали у Миколаївській (+104%), Запорізькій (+46%), Херсонській (+32%), Закарпатській (+29%) та Вінницькій (+22%) областях. Регіони, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири перевищила 20 тис. грн:

Київ — 33 тис. грн (+5% за місяць, +12% за рік);

Закарпатська область — 29 тис. грн (+29% за місяць, +38% за рік);

Івано-Франківська область — 22,5 тис. грн (+11% за місяць, +34% за рік);

Вінницька область — 22 тис. грн (+22% за місяць, +52% за рік);

Дніпропетровська область — 22 тис. грн (+10% за місяць, +38% за рік);

Львівська область — 20,3 тис. грн (+6% за місяць, +21% за рік).

Найдорожча оренда однокімнатної квартири в Києві — у Печерському районі, де середня ціна становить 38,3 тис. грн на місяць. Найдоступніші пропозиції — у Деснянському районі, де оренда коштує в середньому 13,3 тис. грн

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