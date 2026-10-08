Як змінилися міжнародні резерви України за вересень 2026

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2026 року за попередніми даними становили $47 101,8 млн ($47,1 млрд). У вересні вони зменшилися на 3,2%

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan. Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.

Загалом динаміку міжнародних резервів у вересні 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

Відповідно до балансових даних НБУ у вересні продав на валютному ринку $5 449,9 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку у вересні надійшло $890,4 млн – через рахунки Світового банку.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2026 — аналітика

Крім того, Україна отримала $3,81 млрд від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.

У вересні уряд конвертував у гривню $3,81 млрд цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів. Водночас слід враховувати, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій Національного банку. Таким чином, операції Національного банку з цими коштами фактично виконують перерозподільну функцію.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол. США, у тому числі:

$72,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$8,3 млн – обслуговування валютних ОВДП;

$115,1 млн – сплата іншим кредиторам.

Читайте популярне: Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $254,3 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (у результаті зміни ринкової вартості та курсів валют) та вплив інших чинників.

У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на $368,3 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;

не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.

Редакція PSM звертає увагу, що скорочення резервів у вересні пов’язане з перевищенням валютних витрат над надходженнями. Попри це, за оцінкою НБУ, їхній обсяг залишається достатнім для підтримання стійкості валютного ринку та покриває чотири місяці майбутнього імпорту. Подальша динаміка залежатиме, зокрема, від міжнародної допомоги, боргових виплат і потреби в інтервенціях Нацбанку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев

Уряд розширив підтримку бізнесу, який постраждав від російських атак

Співвласник Нової пошти виступив проти ПДВ на посилки до €150