Бюджет-2027 без стелі: що вирішила Рада про зарплати та виплати

Верховна Рада підтримала бюджет-2027 у першому читанні, але пропозиція обмежити зарплати посадовців сумою 80 тисяч гривень не пройшла. Параметри зарплат, соціальних стандартів і виплат військовим ще можуть змінитися

За бюджетні висновки проголосували 239 народних депутатів. Так парламент завершив перше читання проєкту №16000 і передав його уряду на доопрацювання. До другого читання Кабмін має врахувати затверджені пропозиції.

Чому не встановили стелю для зарплат

Депутати відхилили поправку про граничну зарплату держслужбовців у 80 тис. грн на місяць. Водночас це не означає, що парламент затвердив посадовцям оплату без обмежень: вона залежить від посади, чинних законів і остаточної редакції бюджету. Питання ще можуть повернути до розгляду під час підготовки документа до другого читання.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

У проєкті з 1 січня 2027 року передбачено мінімальну зарплату 9546 грн на місяць. Прожитковий мінімум для працездатної людини планують на рівні 3691 грн. Загальний показник на одну особу становить 3559 грн, адже це інша категорія розрахунку.

Ці суми поки не є остаточними. Їх закладено у проєкт закону, який ще доопрацьовуватимуть. Зміни до соціальних стандартів вплинуть на видатки бюджету, тож фінальні цифри стануть зрозумілими після наступного голосування.

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Що буде з виплатами військовим

Парламент підтримав пропозицію щодо підвищення грошового забезпечення військових. Однак конкретний розмір і механізм не визначені: уряду доручено опрацювати питання до другого читання. Тому говорити про вже затверджене підвищення на певну суму зарано.

Остаточне рішення має містити розрахунок необхідних коштів, джерела фінансування та перелік тих, кого торкнеться зміна. Поки що парламент дав уряду завдання, а не встановив нові виплати.

Коли ухвалять бюджет

Після доопрацювання уряд має подати проєкт на друге читання. До цього запропоновані мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і зміни для військових залишаються предметом узгодження. Фінальні параметри визначить голосування за бюджет у цілому.

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Джерела: Верховна Рада України; Комітет Верховної Ради з питань бюджету.