Дві ШІ-акції, які можуть перетворити $10 на $100 за рік

Бум штучного інтелекту підняв попит на складні чипи та інфраструктуру для обчислень. Поки найбільше уваги отримують Nvidia та інші гіганти, менші компанії також шукають своє місце на ринку. Finbold звернув увагу на Arteris і GSI Technology: кожна має окрему технологічну ставку, але її комерційний успіх ще належить довести

Arteris розраховує на складніші чипи

Arteris продає інтелектуальну власність для проєктування напівпровідників. Її мережеві рішення з’єднують обчислювальні ядра, пам’ять та інші частини складних чипів. Що складнішими стають прискорювачі ШІ й процесори для датацентрів, то важливішими можуть бути такі засоби проєктування.

У другому кварталі 2026 фінансового року виручка Arteris зросла на 46% рік до року — до $24,1 млн. Компанія водночас повідомила про чистий збиток за GAAP у $14,1 млн. Зростання замовлень і виручки поки не означає, що бізнес уже став прибутковим або що ціна акцій повторить попередні темпи.

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GSI Technology робить ставку на обчислення біля джерела даних

GSI Technology виробляє пам’ять і спеціалізовані процесори. Її Gemini-II позиціонується для задач логічного висновку ШІ та інтенсивної обробки даних. Такий підхід може бути корисним там, де важливо аналізувати інформацію швидко, не передаючи її до віддаленої хмарної системи.

Фінансові результати компанії залишаються слабкими: квартальна виручка становила $6,31 млн, а операційний збиток — $5,39 млн. GSI має кошти на балансі, однак майбутнє залежить від того, чи зможе вона перетворити розробки на стійкі продажі. Серед потенційних напрямів — обробка зображень, оборонні проєкти й компактні моделі ШІ для периферійних пристроїв.

Arteris уже збільшує виручку, але не показала прибутку; GSI має амбітні продукти, та її продажі поки малі. Крім конкуренції з більшими постачальниками, інвесторам варто враховувати ризик залучення капіталу й можливого розмивання часток акціонерів.

Заголовок про перетворення $10 на $100 описує гіпотетичний сценарій, а не прогноз чи гарантію. Для такого зростання компаніям потрібно масштабувати продажі, підтвердити попит і поліпшити фінансові показники. Навіть позитивні новини про контракти або розробки самі по собі цього не забезпечують.

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Джерело: Finbold.