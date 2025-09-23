ШІ-індустрії загрожує дефіцит доходів у $800 млрд — Bain

Компанії у сфері штучного інтелекту (ШІ) активно презентують плани витрат сотень мільярдів доларів на дата-центри. Водночас вони набагато повільніше демонструють, як саме отримуватимуть доходи, щоб покрити ці шалені витрати. Тепер консалтингова компанія Bain & Co. прогнозує, що розрив може виявитися значно більшим, ніж вважалося раніше

За оцінками Bain, до 2030 року компаніям, що працюють з ШІ, потрібно буде щороку генерувати $2 трлн доходів, щоб фінансувати обчислювальні потужності, необхідні для задоволення попиту. Проте їхні фактичні прибутки можуть виявитися на $800 млрд нижчими, оскільки спроби монетизувати сервіси на кшталт ChatGPT істотно відстають від темпів витрат на дата-центри та інфраструктуру.

Загроза для бізнес-моделі AI

Звіт піднімає нові питання щодо оцінки вартості ШІ-компаній і життєздатності їхньої бізнес-моделі. Попит на обчислювальні потужності та енергію зростає надшвидкими темпами завдяки популярності сервісів OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) та інших гравців на глобальному ринку. Але економія витрат і здатність генерувати додаткові доходи від ШІ зростають значно повільніше.

«Якщо нинішні закони масштабування залишаться чинними, ШІ дедалі більше тиснутиме на глобальні ланцюги постачання», — зазначив Девід Кроуфорд, керівник глобальної практики Bain у сфері технологій.

OpenAI нині втрачає мільярди доларів щороку, віддаючи перевагу зростанню над прибутковістю. Водночас, за даними Bloomberg, компанія розраховує вийти на позитивний грошовий потік лише у 2029 році. Bain не уточнює, які наслідки чекатимуть на галузь, якщо до 2030 року ШІ-компанії й надалі залишатимуться збитковими.

Гігантські інвестиції Big Tech

За оцінками Bloomberg Intelligence, найбільші технологічні корпорації — Microsoft, Amazon та Meta — вже на початку наступного десятиліття збільшать свої щорічні витрати на ШІ більш ніж до $500 млрд. Вихід нових моделей від OpenAI та китайської DeepSeek лише підігріває попит на ШІ-сервіси та змушує компанії нарощувати інвестиції.

Bain прогнозує, що глобальні додаткові потреби в ШІ-обчисленнях можуть сягнути 200 гігават до 2030 року, половину з яких споживатимуть США. Хоча технологічні прориви й нові алгоритми здатні зменшити навантаження, проблеми з ланцюгами постачання чи нестача енергоресурсів можуть стати серйозною перепоною.

Нові напрями: автономні агенти, квантові обчислення та роботи

Окрім інвестицій в обчислювальні потужності, ШІ-компанії масово вкладають кошти у розробку продуктів. Один з пріоритетів — автономні ШІ-агенти, здатні виконувати багатоступеневі завдання подібно до людини з мінімальним керівництвом. За підрахунками Bain, протягом найближчих 3–5 років компанії можуть спрямовувати до 10% своїх технологічних бюджетів на створення таких рішень.

Ще один напрямок, який привертає капітал, — людиноподібні роботи. Хоча їхні розробки ще на ранніх етапах і сильно залежать від контролю людини, Bain наголошує: комерційний успіх визначатиметься готовністю індустрії до впровадження. Ті компанії, які вже зараз запускають пілотні проєкти, отримають перевагу в майбутньому.

Bloomberg