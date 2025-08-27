Виявлено перший комп’ютерний вірус на основі ШІ

Фахівці компанії ESET повідомили про знахідку, яку назвали першим відомим вірусом, який використовує штучний інтелект (ШІ)

Ця шкідлива програма, якій дали назву PromptLock, може красти, шифрувати й навіть знищувати дані (щоправда, остання функція ще не реалізована).

Хоча сам вірус поки що не використовувався у реальних атаках і виглядає радше як експериментальний зразок, його поява показує: відкриті ШІ-інструменти можуть серйозно посилити кібератаки.

Як це працює

PromptLock використовує модель gpt-oss-20b від OpenAI, яка запускається локально через Ollama API. Вірус у реальному часі генерує спеціальні скрипти мовою Lua і відразу їх виконує. Ці скрипти дають змогу переглядати файли на комп’ютері, викрадати вибрані дані та шифрувати їх.

Сам вірус написаний на мові програмування Golang, і вже відомо про його варіанти для Windows та Linux, які з’явилися на сервісі VirusTotal.

Чому це важливо

Штучний інтелект і так уже використовується для створення фішингових листів чи дипфейків. Це робить атаки доступними навіть для людей без глибоких технічних знань.

Віруси, що блокують доступ до даних і вимагають гроші за розблокування, давно стали головним болем для компаній у всьому світі. А тепер із додаванням AI їхні можливості можуть стати ще масштабнішими.

Незалежно від того, навіщо був створений PromptLock, він показує: штучний інтелект здатний автоматизувати всі етапи атаки — від збору інформації до крадіжки й шифрування даних.

Ідея вірусу, який може пристосовуватися до умов і міняти тактику на льоту, відкриває новий рівень загрози у світі кіберзлочинності.

