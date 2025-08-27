close-btn
Виявлено перший комп’ютерний вірус на основі ШІ

27.08.2025 20:40
Ольга Деркач

Фахівці компанії ESET повідомили про знахідку, яку назвали першим відомим вірусом, який використовує штучний інтелект (ШІ)

Фото: freepik.com

Ця шкідлива програма, якій дали назву PromptLock, може красти, шифрувати й навіть знищувати дані (щоправда, остання функція ще не реалізована).

Хоча сам вірус поки що не використовувався у реальних атаках і виглядає радше як експериментальний зразок, його поява показує: відкриті ШІ-інструменти можуть серйозно посилити кібератаки.

Як це працює

PromptLock використовує модель gpt-oss-20b від OpenAI, яка запускається локально через Ollama API. Вірус у реальному часі генерує спеціальні скрипти мовою Lua і відразу їх виконує. Ці скрипти дають змогу переглядати файли на комп’ютері, викрадати вибрані дані та шифрувати їх.

Сам вірус написаний на мові програмування Golang, і вже відомо про його варіанти для Windows та Linux, які з’явилися на сервісі VirusTotal.

Також читайте: Федоров анонсував нові функції в Дії

Чому це важливо

Штучний інтелект і так уже використовується для створення фішингових листів чи дипфейків. Це робить атаки доступними навіть для людей без глибоких технічних знань.

Віруси, що блокують доступ до даних і вимагають гроші за розблокування, давно стали головним болем для компаній у всьому світі. А тепер із додаванням AI їхні можливості можуть стати ще масштабнішими.

Незалежно від того, навіщо був створений PromptLock, він показує: штучний інтелект здатний автоматизувати всі етапи атаки — від збору інформації до крадіжки й шифрування даних.

Ідея вірусу, який може пристосовуватися до умов і міняти тактику на льоту, відкриває новий рівень загрози у світі кіберзлочинності.

Нагадаємо, що використовуючи онлайн-чатботи, такі як ChatGPT, ми і не замислюємось, що наша особиста та конфіденційна інформація може потрапити не в ті руки. Але, на жаль, з кожним днем ця проблема стає все більш гострою. Читайте як захистити свої дані при використанні онлайн-чатботів.

Джерело: We Live Security.

Рубрики: БезпекаСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
