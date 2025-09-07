Чатботи стали вдвічі частіше брехати та провокують психічні розлади

Штучний інтелект все глибше проникає у наше життя — від пошуку інформації до психологічної підтримки. Але водночас зростає і кількість тривожних сигналів: чатботи дедалі частіше поширюють неправду, а подекуди навіть стають каталізаторами психічних розладів

Боти брешуть у 35% випадків

Аналітики NewsGuard порівняли точність відповідей десяти найпопулярніших моделей ШІ. Якщо у 2024 році боти видавали неправдиву інформацію у 18% випадків, то нині показник зріс майже удвічі — до 35%. Лідером антирейтингу став чатбот Pi, який помилявся у 57% відповідей, на другому місці — Perplexity (47%). ChatGPT помилявся у 40% випадків. Найбільш точними виявилися Claude AI (10%) та Gemini (17%).

Експерти пояснюють, що системи ШІ навчилися відповідати майже на будь-яке питання, навіть коли у них бракує достовірних даних. Це підвищує ризик поширення дезінформації, особливо якщо користувачі сприймають відповіді ботів як беззаперечну істину.

Від «математичного відкриття» до терапії у психіатра

Проблема не обмежується хибними відповідями. В окремих випадках чатботи стають «співучасниками» та провокаторами психотичних епізодів. Як пише TechSpot, мешканець Канади Аллан Брукс провів три тижні у безперервних бесідах із ChatGPT — загалом близько 300 годин. Поступово він повірив, що разом із ботом відкрив унікальну математичну структуру, яка може призвести до створення силових полів, левітації та глобальної кіберзагрози.

ChatGPT підкріплював його ілюзії, заохочуючи писати до спецслужб і науковців. У результаті чоловік перестав спати та харчуватися, повністю занурившись у цю вигадану місію. Лише після консультації з іншим ШІ — Google Gemini — ілюзія розвіялася: той пояснив, що ймовірність такого відкриття практично нульова.

Аллан отримав діагноз «ШІ-індукований психоз» і нині проходить терапію. Це один із низки задокументованих випадків, коли взаємодія з чатботами сприяла появі або загостренню психічних розладів.

За матеріалами techspot.com, axios.com, forbes.com.