OpenAI створить платформу для пошуку роботи на базі ШІ

Компанія OpenAI оголосила про розробку нової платформи з пошуку роботи, заснованої на штучному інтелекті (ШІ)

OpenAI Jobs Platform використовуватиме можливості ШІ для з’єднання кваліфікованих кандидатів із роботодавцями, що потенційно може скласти конкуренцію LinkedIn, який належить Microsoft.

Напружені відносини з Microsoft

Microsoft є найбільшим інвестором OpenAI і, за даними ЗМІ, уже вклала у компанію $13 млрд. Проте відносини між партнерами не безхмарні: у своєму річному звіті Microsoft прямо назвала OpenAI конкурентом у сфері пошуку та реклами в новинах.

Анонс зробила Фіджі Сімо, генеральна директорка з додатків і колишня очільниця Instacart. Вона підкреслила, що платформа буде корисною не лише великим корпораціям для залучення талантів, а й місцевому бізнесу та органам влади, яким потрібні спеціалісти.

Деталі поки не розкриваються, але представник компанії повідомив, що сервіс планують запустити до середини 2026 року.

OpenAI Academy та сертифікації

Разом із новою платформою OpenAI представить сертифікаційну програму в рамках свого навчального сервісу OpenAI Academy. Онлайн-платформа допомагає співробітникам опановувати навички роботи зі ШІ. У компанії підкреслили, що це напряму конкуруватиме з освітнім сервісом LinkedIn Learning.

Цікаве по темі: OpenAI планує виробляти власні ШІ-чипи для ChatGPT

«Ми розширимо Academy, пропонуючи сертифікати різних рівнів — від базових навичок використання ШІ на роботі до спеціалізованих знань у prompt engineering. Програма працюватиме на базі режиму Study в ChatGPT, який перетворює чат-бота на вчителя, що ставить запитання, дає підказки та зворотний зв’язок», — пояснила Сімо.

Організації зможуть інтегрувати ці сертифікати у власні програми розвитку персоналу.

Вплив ШІ на ринок праці

Нові ініціативи з’явилися на тлі побоювань щодо впливу штучного інтелекту на зайнятість. Так, генеральний директор Salesforce Марк Беніофф вже анонсував скорочення персоналу через впровадження ШІ, а дослідження свідчать про масову втрату робочих місць у певних категоріях працівників.

Сімо визнала, що ШІ є «деструктивною силою», яка змінює вигляд компаній і професій. Однак вона наголосила, що OpenAI може допомогти людям здобути необхідні навички та знайти нові економічні можливості.

Дані компанії Lightcast показують, що посади, які потребують знань у сфері ШІ, оплачуються значно вище, ніж ті, де такі знання не потрібні.

Джерело: CNBC.