OpenAI планує виробляти власні ШІ-чипи для ChatGPT

05.09.2025 12:30
Ольга Деркач

Компанія OpenAI планує випустити власний чип для штучного інтелекту (ШІ) вже наступного року у партнерстві з американським виробником напівпровідників Broadcom

Фото: freepik.com

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на людей, знайомих із проєктом, пише Reuters.

За даними FT, компанія планує використовувати цей чип виключно для внутрішніх потреб, а не продавати його зовнішнім клієнтам.

OpenAI, яка стала піонером у комерціалізації генеративного ШІ, здатного створювати відповіді, схожі на людські, потребує значних обчислювальних потужностей для навчання та роботи своїх систем.

Минулого року OpenAI співпрацювала з Broadcom і Taiwan Semiconductor Manufacturing Co для розробки першого власного чипа для роботи ШІ, а також паралельно використовувала процесори AMD та Nvidia, щоб задовольнити зростаючий попит на інфраструктуру. Тоді компанія вивчала різні варіанти, щоб диверсифікувати постачання чипів і знизити витрати.

Цікаве по темі: ChatGPT отримає нові функції безпеки та батьківський контроль — OpenAI

OpenAI вже давно просуває план зі зменшення залежності від Nvidia шляхом створення першого покоління власних чипів для ШІ. За словами джерел, компанія мала завершити дизайн найближчими місяцями й передати його на виробництво TSMC.

Генеральний директор Broadcom Хок Тан заявив, що компанія очікує «значного зростання» доходів від штучного інтелекту у 2026 фінансовому році після отримання понад $10 млрд замовлень на інфраструктуру від нового клієнта, ім’я якого він не назвав. За його словами, новий партнер оформив велике замовлення у минулому кварталі, ставши кваліфікованим клієнтом.

Раніше Тан натякав, що компанія веде переговори з чотирма потенційними клієнтами щодо розробки власних чипів, крім трьох уже наявних великих замовників.

Крок OpenAI відбувається на тлі зусиль Google, Amazon та Meta, які вже створили власні спеціалізовані чипи для штучного інтелекту на фоні вибухового зростання попиту на обчислювальні потужності.

Сьогодні  20:40

Названо стартапи, які перемогли в Glovo Startup Lab 3.0

 Сьогодні  20:00

Велика українська торговельна мережа збанкрутувала

 Сьогодні  19:20

2 крипти, якими не варто торгувати цими вихідними

 Сьогодні  18:30

ФГВФО виставить на аукціон мегапул активів чотирьох банків

 Сьогодні  17:30

Український сервіс Liki24 вийшов на ринок Великої Британії

 Сьогодні  15:30

Viber представив рекламну платформу для малого і середнього бізнесу

 Сьогодні  14:30

Де українці відкривають бізнес та куди йдуть бюджетні виплати — YC.Market

