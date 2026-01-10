Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

Попри те, що Polymarket запровадив нові комісії (імовірно, щоб стримати високочастотну алгоритмічну торгівлю), торговому боту швидко вдалося перетворити інвестицію в $300 на понад $400 000 прибутку. При цьому, бот продовжив успішну серію і вже за місяць дохід перевищив півмільйона доларів

Зокрема, профіль під позначенням 0x8dxd (як зазначають аналітики, це найімовірніше торговий бот) зробив ще 700 прогнозів у період із 6 січня до 9 січня. Це збільшило його прибуток за місяць із $438 000 до майже $512 000, а сукупний прибуток за весь час — до понад $550 000 на ринку прогнозів.

Крім того, стратегія торгового бота, схоже, поки не змінилася: він продовжує робити спрямовані ставки на основні криптовалюти. Найчастіше об’єктами прогнозів є Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) та XRP.

Раніше припускали, що система використовує невелику затримку між даними великих криптобірж — таких як Binance і Coinbase — аби розміщувати ставки вже після того, як імовірний результат стає очевидним. Однак коефіцієнти Polymarket і досі оцінюються приблизно як 50:50.

Водночас варто зазначити, що наразі невідомо, чи можна тепер відтворити цю стратегію з урахуванням оголошених змін Polymarket. Також не виключено, що найближчим часом торговий бот може стати значно менш прибутковим.

Представники платформи зауважили, що стягуватимуть додаткові комісії лише на так званих «15-хвилинних крипторинках» і перерозподілятиме частину отриманих коштів у вигляді ребейтів для маркетмейкерів, які забезпечують ліквідність платформи.

Структура нової системи, схоже, націлена саме на стратегію, яку, ймовірно, використовує цей надзвичайно успішний торговий бот: новий «податок» буде найбільшим за коефіцієнтів 50% і поступово зменшуватиметься до мінімуму в крайніх значеннях — 0% та 100% ймовірності.

При цьому самі комісії будуть відносно низькими навіть у максимальних значеннях — вони ніколи не перевищуватимуть 1,56%. У Polymarket заявили, що зміни спрямовані на те, щоб швидкорухомі ринки залишалися «глибшими, щільнішими та простішими для торгівлі».

За матеріалами finbold.com.