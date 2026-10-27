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Mastercard готує картки разом із MrBeast

27.10.2026 19:30
Микола Деркач

Mastercard домовилася про партнерство з Beast Industries — компанією YouTube-блогера MrBeast. Сторони готують спільні карткові програми, освітні ініціативи та інструменти для авторів контенту

Ілюстрація партнерства Mastercard та Beast Industries для авторів контенту

Ілюстрація: chatgpt.com

Співпраця орієнтована на креаторів і споживачів, які взаємодіють з екосистемою MrBeast. Його справжнє ім’я — Джиммі Дональдсон. Beast Industries працює у сферах медіа, споживчих товарів, технологій і фінансових послуг.

Що передбачає партнерство

Компанії планують кобрендові карткові програми для споживачів та авторів контенту, спеціальні переваги й враження в межах Mastercard Priceless. Детальні умови майбутніх карток в анонсі не розкриті.

Окремий напрям — допомога авторам, які перетворюють аудиторію на бізнес: наймають команди, запускають власні продукти та виходять до покупців у різних країнах. Mastercard надасть експертизу платіжної мережі, цифрових рішень і програм лояльності, а Beast Industries — можливості своєї екосистеми креаторів.

Через Mastercard Center for Inclusive Growth та Beast Philanthropy партнери також розширюватимуть доступ до практичної фінансової освіти. Вона стосуватиметься заробітку, заощаджень і захисту власних фінансів.

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Коли з’являться нові картки

В оприлюдненому повідомленні немає дати запуску, переліку країн, банку-емітента чи тарифів. Також не уточнено, чи будуть картки дебетовими або кредитними. Отже, партнерство поки не означає, що користувачі вже можуть оформити новий продукт.

Для українських авторів контенту головне практичне питання — майбутня географія програми. Доступність її інструментів в Україні не підтверджена, тому робити висновки про можливість отримання картки зарано.

Редакція PSM звертає увагу, що співпраця показує інтерес платіжної індустрії до креаторів як підприємців. Для оцінки користі конкретної пропозиції важливими будуть її умови: вартість обслуговування, доступні операції та вимоги до учасників.

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Джерело: Finextra, Mastercard.

Рубрики: СвітНовиниПлатіжні карткиMastercard
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