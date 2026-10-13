Revolut планує створити власний аромат: навіщо це компанії

Британська фінтехкомпанія з українським корінням Revolut вирішила створити власний фірмовий аромат, який стане частиною її бренду. Компанія вже шукає спеціалізоване агентство, здатне перетворити її візуальну та емоційну ідентичність на запах, який клієнти зможуть легко впізнавати

Про незвичайну ініціативу стало відомо з публікації керівника глобального бренд-дизайну Revolut Гарета Моргана (Gareth Morgan) у LinkedIn.

Навіщо Revolut власний аромат

У своєму дописі Морган звернувся до агентств, які спеціалізуються на ароматичному брендингу. Компанія шукає партнерів, здатних поєднати дослідження запахів, креативні ідеї та професійну парфумерію.

Мета — створити щось несподіване, незабутнє та характерне саме для Revolut.

Ідеться про так званий scent branding — використання ароматів як одного з елементів корпоративної ідентичності.

Такий підхід дозволяє компаніям формувати асоціації з брендом не лише через логотип, кольори чи звуки, а й через запахи.

Цікаво, що ініціатива викликала значний інтерес серед спеціалізованих агентств. Лише за першу добу допис Моргана зібрав понад 300 коментарів, чимало з яких залишили потенційні партнери.

Наразі Revolut не розкриває, яким саме буде майбутній аромат, коли його представлять і де використовуватимуть.

Читайте також: Revolut тестує оплату обличчям

Інші фінансові компанії вже використовують запахи

Попри незвичайність ідеї, Revolut не стане першою фінансовою установою, яка використовує ароматичний брендинг.

Наприклад, нова штаб-квартира JPMorgan Chase на Парк-авеню в Нью-Йорку, будівництво якої коштувало близько $3 млрд, має власний фірмовий аромат, що поширюється приміщеннями.

Китайський China Merchants Bank також співпрацював із компанією Air Aroma для створення двох ексклюзивних ароматів для своїх відділень.

Ще далі пішов Standard Chartered, який розробив комплексну сенсорну ідентичність для оновлених банківських просторів у Китаї та Гонконгу. Вона поєднує аромати, музику й атмосферу приміщень.

Водночас фінансові компанії експериментують не лише із запахами. У 2022 році Mastercard випустила музичний альбом, кожна композиція якого містить елементи звукового брендингу платіжної системи.

Як це пов’язано з новою стратегією Revolut

Рішення створити власний аромат збігається з поступовим виходом Revolut за межі цифрового середовища.

Компанія, яка традиційно взаємодіє з клієнтами через мобільний застосунок, розвиває фізичні простори.

Зокрема, Revolut обрала Барселону для створення свого першого фірмового простору, концепція якого має більше нагадувати сучасний технологічний магазин, ніж традиційне банківське відділення.

Крім того, фінтехкомпанія планує розвивати мережу преміальних лаунж-зон в аеропортах Європи. Одним із перших міст стане Копенгаген.

Саме в таких просторах фірмовий аромат потенційно може стати додатковим інструментом взаємодії з клієнтами.

Отже, створення власного запаху демонструє прагнення Revolut розширити присутність бренду поза смартфонами. Компанія поступово переходить від суто цифрової взаємодії до формування повноцінного клієнтського досвіду у фізичному світі. Водночас поки йдеться лише про пошук партнерів, а не про готовий аромат чи його комерційний запуск.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard змінює правила оплати в Європі

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Джерело: Finextra.