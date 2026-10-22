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Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів

22.10.2026 18:00
Микола Деркач

Visa представила нові інструменти для захисту корпоративних платежів. Вони перевірятимуть постачальників, підтверджуватимуть користувачів віртуальних карток і допомагатимуть контролювати витрати. Компанія також оновила аналітичну платформу для банків

Visa представила нові інструменти захисту бізнес-платежів

Фото: chatgpt.com

Як Visa захищатиме платежі віртуальними картками

Комплекс Visa Commercial Fraud Solutions охоплює три етапи платежу. Visa Commercial Supplier Validation перевірятиме, чи переказ надходить саме тому постачальнику, якому він призначений.

Visa Commercial Virtual Authentication використовуватиме 3-D Secure для підтвердження користувача віртуальної картки.

Третій компонент — Visa Commercial Payment Controls — дозволить задавати правила для конкретних транзакцій: ліміти витрат, категорії продавців, географію та час проведення операції.

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Платіжні обмеження вже доступні відповідним банкам-емітентам в окремих країнах. Перевірка постачальника й автентифікація віртуальних карток поки проходять пілотування, а загальну доступність заплановано на 2027 рік.

Чому це важливо для бізнесу

Juniper Research прогнозує, що обсяг B2B-платежів віртуальними картками у 2029 році сягне $14,6 трлн. Із поширенням таких розрахунків зростає потреба контролювати, кому саме платить компанія та хто має право ініціювати переказ.

Visa також оновила платформу Supplier Enablement Spend Analytics до версії SESA 2.0. Вона використовує ШІ для аналізу витрат та пошуку постачальників, які потенційно готові приймати оплату комерційними картками.

За даними Visa, з 2021 року попередня система допомогла банкам виявити понад $600 млрд потенційних витрат, які можна перевести на карткові розрахунки. Йдеться про можливості, а не про вже здійснені платежі.

Як до цього долучається штучний інтелект

Паралельно Visa з BILL та Billtrust тестує ШІ-агентів, які виконують уже схвалені компаніями платежі за рахунками постачальників. Для авторизації застосовують спеціальний протокол і токенізацію платіжних даних. Пілот уже обробляє реальні транзакції між учасниками.

Редакція PSM звертає увагу, що нові інструменти спрямовані не на заміну фінансового контролю автоматизацією, а на його посилення. Visa поки не уточнила доступність усіх цих рішень в Україні.

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Джерело: Finextra, Visa.

Рубрики: VisaСвітНовиниТехнології
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