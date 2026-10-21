Visa тестує оплату бізнес-рахунків ШІ-агентами

Visa разом із BILL і Billtrust запустила пілотний проєкт, у якому ШІ-агенти оплачують рахунки постачальників після погодження компанією. Це позбавляє працівників необхідності вручну заходити на сайти постачальників і вводити платіжні дані

Про це йдеться у пресрелізі Visa від 20 жовтня. Компанії називають ініціативу першим діючим пілотним проєктом, у якому довірені ШІ-агенти можуть повністю виконувати погоджені платежі за рахунками через портали постачальників.

Навіть після затвердження рахунку працівникам фінансових відділів часто доводиться вручну заходити на сайт постачальника та вводити платіжну інформацію. Новий проєкт дозволяє доручити цей етап агенту, зберігаючи встановлені покупцем правила та контроль операцій.

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Для покупців, які користуються BILL, це означає менше ручного введення даних. Постачальники на платформі Billtrust можуть розпізнавати й приймати платежі від уповноважених агентів, отримуючи необхідну інформацію для обліку та звірки.

Пілот уже обробляє транзакції між його учасниками. Надалі компанії планують досліджувати інші сценарії платежів за участю ШІ. Про доступність саме цього рішення в Україні не повідомляється.

Редакція PSM звертає увагу, що ШІ в цьому проєкті виконує вже погоджені платежі в межах визначених правил. Для українського бізнесу такий підхід цікавий можливістю скоротити рутинну роботу бухгалтерії, однак практичне впровадження залежатиме від доступності сервісів та їх інтеграції з обліковими системами.

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