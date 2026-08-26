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PaySpaceMagazine

Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах

26.08.2026 14:50
Микола Деркач

Visa приєдналася до ініціативи Валютного управління Сінгапуру (Monetary Authority of Singapore, MAS), у межах якої тестуватимуть взаємодію традиційної платіжної інфраструктури зі стейблкоїнами. Одним із ключових напрямів проєкту стане використання цифрових активів для швидших транскордонних розрахунків між фінансовими установами

Visa тестує розрахунки у стейблкоїнах

Фото: pixabay.com

Ініціатива отримала назву Bloom — Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency. Її мета — дослідити, як банки та інші фінансові компанії можуть використовувати більш швидкі та програмовані платежі, не відмовляючись від стандартів безпеки, надійності та регуляторного контролю, які діють у традиційній фінансовій системі.

У межах Bloom Visa співпрацюватиме з компанією Nium, яка спеціалізується на інфраструктурі для транскордонних B2B-платежів. Партнери запустять пілотний проєкт із використання стейблкоїнів для проведення розрахунків.

Однією з головних переваг такого підходу має стати можливість здійснювати розрахунки сім днів на тиждень — зокрема у вихідні та святкові дні. У традиційній фінансовій інфраструктурі частина таких операцій досі залежить від банківських робочих днів, через що перекази можуть затримуватися.

У Visa очікують, що використання стейблкоїнів допоможе скоротити час проведення операцій, підвищити ефективність транскордонних платежів та забезпечити фінансовим установам швидший доступ до коштів.

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Пілотний проєкт передбачатиме роботу з регульованими стейблкоїнами, забезпеченими основними світовими валютами. Зокрема, йдеться про цифрові активи, номіновані в доларах США та євро.

У Visa наголошують, що стейблкоїни розглядаються не як заміна традиційної платіжної системи, а як інструмент, який може її доповнити.

«Майбутнє платежів визначатиметься тим, як різні форми грошей і платіжні мережі взаємодіятимуть між собою для різних сценаріїв використання», — зазначила Аделін Кім, регіональна керівниця Visa у Південно-Східній Азії.

За її словами, співпраця з Nium дозволить перевірити, як стейблкоїни можуть зробити розрахунки більш гнучкими, зберігаючи при цьому вимоги до безпеки, стійкості та регуляторної відповідності.

Проєкт Bloom є ще одним прикладом того, як великі платіжні компанії поступово інтегрують блокчейн-рішення та стейблкоїни у традиційну фінансову інфраструктуру, насамперед у сегменті міжнародних і корпоративних платежів.

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Джерело: Finextra.

Рубрики: VisaКриптовалютиСвітНовини
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