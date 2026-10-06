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Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026

06.10.2026 20:30
Микола Деркач

Українські компанії отримують менше вкладень у капітал, тоді як боргове фінансування зростає. Саме ця зміна структури іноземних інвестицій стримала падіння їхнього загального обсягу в першому півріччі 2026 року

Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026

Фото: chatgpt.com

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, за січень-червень приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив близько $1,2 млрд — на 3,9% менше, ніж за аналогічний період торік. Однак окремі складові цього показника змінилися значно відчутніше.

Із загальної суми:

  • $428,6 млн — прибуток українських компаній, який залишився в їхньому розпорядженні замість виплат іноземним власникам;
  • $230,6 млн — вкладення в капітал, зокрема через придбання або збільшення частки в підприємстві;
  • решта, майже половина надходжень, — боргові операції, наприклад позики від закордонних власників чи компаній тієї самої групи.

Прибутку, залишеного в українських підприємствах, стало на третину менше. Інші вкладення в капітал скоротилися приблизно на 30%, тоді як обсяг боргових операцій майже подвоївся.

«Саме завдяки цьому загальна сума інвестицій знизилася лише незначно», — пояснив Гетманцев.

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Депутат пропонує заохочувати інвесторів вкладати більше власних коштів у розвиток підприємств. Наприклад, якщо інвестор оплачує частину нової виробничої лінії, державні програми можуть допомогти з кредитом на решту суми та страхуванням обладнання від воєнних збитків.

Умови фінансування і страхування, на його думку, варто погоджувати до закупівлі обладнання. Це дозволить бізнесу заздалегідь оцінити витрати та ризики.

Якщо проєкт може окупитися, але підприємству бракує застави, Гетманцев радить ширше залучати часткові гарантії міжнародних партнерів. Вони можуть покрити частину втрат банку в разі неповернення кредиту — у межах погоджених умов.

«Інвестиції під час війни — питання довіри та управління ризиками», — наголосив він.

Редакція PSM звертає увагу, що приплив прямих іноземних інвестицій не варто ототожнювати лише з відкриттям нових заводів чи приходом нових інвесторів. Зростання боргової складової підтримує загальний показник, але для оцінки перспектив економіки важливо стежити й за вкладеннями в капітал та готовністю власників залишати прибуток в Україні.

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Рубрики: АналітикаГрошіІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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