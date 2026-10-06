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НБУ оштрафував небанк на понад 14,6 млн грн

06.10.2026 18:30
Микола Деркач

Національний банк України застосував заходи впливу до ТОВ «Свіфт Гарант» за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Компанія отримала штраф у розмірі понад 14,6 млн грн, а також письмове застереження

НБУ оштрафував небанк на понад 14,6 млн грн

Фото: НБУ

Порушення регулятор виявив за результатами планової перевірки, яку Департамент інспектування НБУ проводив у лютому–квітні 2026 року, а також під час безвиїзного нагляду за діяльністю установи.

За результатами перевірки Нацбанк наклав на «Свіфт Гарант» штраф у розмірі 14 629 344,39 грн.

У НБУ пояснили, що компанія порушила окремі вимоги Закону України «Про платіжні послуги» та низки нормативно-правових актів регулятора. Зокрема, йдеться про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, залучення комерційних агентів, проведення платіжних операцій, зберігання та захист інформації, а також правила нагляду за небанківськими надавачами платіжних послуг.

Сплатити штраф компанія повинна протягом 14 календарних днів із моменту, коли відповідне рішення НБУ буде доведене до її відома.

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Крім штрафу, Національний банк виніс «Свіфт Гарант» письмове застереження. Воно пов’язане з порушеннями окремих положень законодавства про платіжні послуги, вимог до системи управління та правил подання статистичної звітності до НБУ.

Компанію зобов’язали вжити заходів, щоб не допустити аналогічних порушень у майбутньому. Виконати вимоги регулятора «Свіфт Гарант» має до 3 грудня 2026 року.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня 2026 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома установи.

На думку редакції PSM, посилення контролю за небанківськими учасниками платіжного ринку підвищує вимоги не лише до формального дотримання нормативів, а й до якості внутрішніх процесів компаній. Для платіжних сервісів ефективна система управління, коректна звітність і належний захист інформації стають важливою умовою стабільної роботи та довіри клієнтів.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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