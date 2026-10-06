НБУ оштрафував небанк на понад 14,6 млн грн

Національний банк України застосував заходи впливу до ТОВ «Свіфт Гарант» за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Компанія отримала штраф у розмірі понад 14,6 млн грн, а також письмове застереження

Порушення регулятор виявив за результатами планової перевірки, яку Департамент інспектування НБУ проводив у лютому–квітні 2026 року, а також під час безвиїзного нагляду за діяльністю установи.

За результатами перевірки Нацбанк наклав на «Свіфт Гарант» штраф у розмірі 14 629 344,39 грн.

У НБУ пояснили, що компанія порушила окремі вимоги Закону України «Про платіжні послуги» та низки нормативно-правових актів регулятора. Зокрема, йдеться про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, залучення комерційних агентів, проведення платіжних операцій, зберігання та захист інформації, а також правила нагляду за небанківськими надавачами платіжних послуг.

Сплатити штраф компанія повинна протягом 14 календарних днів із моменту, коли відповідне рішення НБУ буде доведене до її відома.

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Крім штрафу, Національний банк виніс «Свіфт Гарант» письмове застереження. Воно пов’язане з порушеннями окремих положень законодавства про платіжні послуги, вимог до системи управління та правил подання статистичної звітності до НБУ.

Компанію зобов’язали вжити заходів, щоб не допустити аналогічних порушень у майбутньому. Виконати вимоги регулятора «Свіфт Гарант» має до 3 грудня 2026 року.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 5 жовтня 2026 року. Воно набирає чинності з дня доведення до відома установи.

На думку редакції PSM, посилення контролю за небанківськими учасниками платіжного ринку підвищує вимоги не лише до формального дотримання нормативів, а й до якості внутрішніх процесів компаній. Для платіжних сервісів ефективна система управління, коректна звітність і належний захист інформації стають важливою умовою стабільної роботи та довіри клієнтів.

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Джерело: НБУ.