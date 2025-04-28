У яких регіонах українці отримують найвищі пенсії

Рівень пенсійних виплат в Україні істотно залежить від регіону проживання. Де пенсіонери можуть розраховувати на найбільші суми, а де — найскромніші, дізнавайтеся далі

Регіони з найвищими пенсіями

У 2025 році Київ традиційно очолив рейтинг за рівнем середніх пенсійних виплат. Як повідомляє Пенсійний фонд України, у столиці середня пенсія становить 8 708 гривень, що майже на 700 гривень більше, ніж торік.

Водночас у Київській області цей показник помітно нижчий — 6 671 гривня на місяць.

Другу та третю позиції за розміром пенсій посіли Донецька та Луганська області. Середній розмір пенсій тут становить 7 814 гривень та 7 314 гривень відповідно.

П’ятірку лідерів за рівнем пенсійних виплат замикає Дніпропетровська область, де пенсіонери отримують у середньому 7 082 гривні.

Де пенсії найнижчі

Найменший середній розмір пенсії зафіксовано у Тернопільській області. Попри зростання виплат із 4 485 гривень до 4 931 гривні, цей регіон залишається аутсайдером за рівнем пенсій.

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На другому місці серед регіонів із найнижчими пенсіями опинилася Чернівецька область із середньою виплатою у 5 100 гривень, а третє місце посіла Закарпатська область, де пенсіонери отримують 5 175 гривень на місяць.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: 24 Канал.