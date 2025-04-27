Частина пенсіонерів може залишитися без виплат: кому це загрожує і чому

Деякі пенсіонери можуть втратити частину своїх пенсійних виплат, якщо не виконають важливу умову. Йдеться про тих, кому тільки що призначили пенсію

Згідно з українським законодавством, пенсія за віком нараховується з дня, наступного після досягнення пенсійного віку. Однак важливо подати заяву про призначення пенсії вчасно, оскільки на це Пенсійний фонд дає три місяці. Якщо пенсіонер не подасть заяву в цей період, виплати нараховуватимуться з дня подання заяви, і частина коштів буде втрачена.

Тому важливо не затягувати з поданням заяви до Пенсійного фонду та своєчасно виконувати необхідні формальності.

У 2025 році право на пенсію отримають як чоловіки, так і жінки, які досягли 60 років та мають не менше 32 років страхового стажу. Пенсію можна оформити в 63 роки при наявності 22 років страхового стажу, а у 65 років — з мінімум 15 роками стажу.

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Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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За матеріалами napensii.ua.