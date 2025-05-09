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Як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини

09.05.2025 14:40
Микола Деркач
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Якщо один із подружжя помер, інший може претендувати на частину його виплат — зокрема, на 50% пенсії за віком. Це стосується і жінок, і чоловіків, які досягли пенсійного віку

Як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини

Як отримати 50% пенсії померлого чоловіка або дружини Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Відразу зауважимо, що мова йде про перехід з одного типу пенсії на інший — тобто виплати не додаються. Якщо ви отримуєте пенсію 4000 грн на місяць, а померлий чоловік/дружина отримував 8000 грн, то переходити — недоцільно, бо виплати, як і раніше, становитимуть 4000 грн.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Згідно з українським законодавством, дружина або чоловік, які досягли пенсійного віку, вважаються непрацездатними членами сім’ї та мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Однак обов’язковою умовою є спільне проживання на момент смерті чоловіка або дружини.

У такому випадку пенсія становить 50% від тієї суми, яку отримував померлий пенсіонер.

«Така пенсія призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника. Тобто, якщо у Вашого померлого чоловіка пенсія була нарахована в сумі 6 850 грн, то Вам може належати 3 425 грн. (6 850 грн. х 50 %). Крім того, як особа, яка досягла віку 75 років, Ви маєте право на встановлення щомісячної компенсаційної виплати до пенсії у розмірі 456 гривень. Тож у сумі Ваша пенсійна виплата може становити 3 881 грн», — йдеться у поясненні ПФУ.

Крім подружжя, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають також:

  • батько або мати померлого;
  • діти віком до 8 років;
  • діти старші за 8 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення цього віку;
  • діти, які навчаються за денною формою у школах, профтехучилищах або вишах — до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Якщо на пенсію претендує кілька осіб, то вся сума (100% пенсії померлого) ділиться між ними рівними частинами.

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Як підтвердити перебування на утриманні

Щоб отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, потрібно довести, що заявник перебував на його утриманні. Найпростіший спосіб — отримати довідку від органів місцевої влади. Якщо ж у видачі документа відмовляють, можна звернутися до суду.

До заяви в суд потрібно додати:

  • копію свідоцтва про смерть;
  • копію свідоцтва про шлюб;
  • документи, що підтверджують факт утримання: листування, акти, довідки про доходи, розмір пенсії;
  • докази, що кошти, які надавав померлий, були основним і постійним джерелом існування (квитанції, довідки, інші документи);
  • довідку від місцевої влади про те, що заявник уже звертався по документ, але отримав відмову через відсутність інформації про утримання.

Після отримання довідки або судового рішення потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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