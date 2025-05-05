Деякі українці отримають надбавку до пенсії: хто має право

Із травня 2025 року частині літніх українців почнуть нараховувати щомісячну доплату до пенсії. Виплата призначається автоматично, проте лише за наявності конкретних умов

Кому передбачена вікова надбавка

Право на доплату мають громадяни, яким виповнилося 70 років і більше. Водночас діють ще два важливі критерії:

особа повинна отримувати пенсію за віком (а не за інвалідністю чи іншими підставами);

загальна сума щомісячної пенсійної виплати (включно з усіма надбавками й доплатами) має бути меншою за 10 340,35 грн.

У Пенсійному фонді зазначають, що доплата починає нараховуватись не з початку місяця, а з дня народження. Тому в перший місяць вона буде виплачена лише за кількість днів, що залишилися до кінця цього місяця.

Важливо: пенсіонеру не потрібно звертатися по доплату — її додають до основної пенсії автоматично.

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Скільки доплачуватимуть із травня

Розмір надбавки залишається незмінним:

особам віком від 70 до 74 років включно — по 300 грн щомісяця;

особам віком від 70 до 74 років включно — по 300 грн щомісяця; від 75 до 79 років включно — по 456 грн;

від 75 до 79 років включно — по 456 грн; від 80 років і старше — по 570 грн.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

Раніше ми писали, яку пенсію можна отримати у 2025, якщо немає стажу. Особи, які не набули необхідного стажу, можуть звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно подати відповідну заяву та пакет документів.

Крім того, у деяких українців у травні зросте пенсія. Згідно з чинним пенсійним законодавством, пенсії в Україні підвищуються фактично щомісяця, і це стосується осіб, які досягли певного віку. У травні підвищення чекає на пенсіонерів, що відсвяткували свій день народження у квітні.

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Джерело: 24 Канал.