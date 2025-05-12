Деякі українці можуть отримати надбавку до пенсій

Пенсіонери, які мають статус «Почесний донор України», мають право на щомісячну доплату до пенсії у розмірі 10% від встановленого прожиткового мінімуму

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 2 920 грн, тож розмір надбавки — 292 грн щомісяця. У разі зміни прожиткового мінімуму сума виплати буде автоматично переглянута.

Як отримати надбавку

Щоб оформити доплату, необхідно звернутися до місцевого підрозділу Пенсійного фонду та подати такі документи:

заяву про призначення надбавки;

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ, що підтверджує статус почесного донора України або СРСР.

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Хто може стати почесним донором

Такий статус надається громадянам, які безоплатно здали 40 донацій крові або 60 доз плазми у межах допустимих норм.

Раніше ми писали, що для пенсіонерів, які досягли 70-річного віку, також передбачені доплати до пенсій. Проте для її отримання необхідно також відповідати двом умовам:

пенсію потрібно отримувати саме за віком, а не за інвалідністю чи на інших підставах;

загальна сума щомісячної пенсійної виплати, разом із надбавками та доплатами, не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

У Пенсійному фонді уточнюють, що нарахування доплати відбувається не з початку місяця, а з дня народження пенсіонера. Відтак у перший місяць надбавку буде виплачено пропорційно кількості днів після дня народження.

Звертатися за такою доплатою не потрібно — її додають до основної пенсії автоматично.

Нагадаємо, що деякі українці можуть отримати від держави значну фінансову допомогу — виплату, еквівалентну десяти місячним пенсіям. Але така підтримка передбачена не для всіх, а лише для окремих категорій громадян, які відповідають низці чітко визначених вимог.

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За матеріалами sud.ua.