Скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати — звіт за I квартал 2025

У І кварталі 2025 року на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд гривень. Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень.

Зокрема:

53,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

– на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду; 16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО;

– на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО; 3,5 млрд грн – на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей;

– на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей; 15,0 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій;

– надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій; 5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам;

– на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам; 0,6 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

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«Міністерство фінансів забезпечує стабільність і своєчасність соціальних виплат в умовах воєнного стану. Цього року пріоритетами залишаються забезпечення виплати пенсій, соціальний захист громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та надання пільг і житлових субсидій. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів у І кварталі 2025 року ми спрямували понад 94 мільярди гривень на допомогу найбільш вразливих категорій населення. Продовжуємо у співпраці із Мінсоцполітики гарантувати стабільність соціальних виплат і захист найбільш вразливих верств населення», – зазначив заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

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