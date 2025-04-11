Скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати — звіт за I квартал 2025

У І кварталі 2025 року на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд гривень. Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень.
Зокрема:
- 53,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО;
- 3,5 млрд грн – на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей;
- 15,0 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій;
- 5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам;
- 0,6 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.
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«Міністерство фінансів забезпечує стабільність і своєчасність соціальних виплат в умовах воєнного стану. Цього року пріоритетами залишаються забезпечення виплати пенсій, соціальний захист громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та надання пільг і житлових субсидій. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів у І кварталі 2025 року ми спрямували понад 94 мільярди гривень на допомогу найбільш вразливих категорій населення. Продовжуємо у співпраці із Мінсоцполітики гарантувати стабільність соціальних виплат і захист найбільш вразливих верств населення», – зазначив заступник Міністра фінансів України Роман Єрмоличев.
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