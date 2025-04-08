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Банки по-новому оцінюватимуть кредитні ризики: НБУ змінює правила

08.04.2025 19:40
Микола Деркач
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Нацбанк України переглянув норми того, як банки повинні зважувати свої кредитні операції, — аби точніше враховувати ризики та підвищувати стійкість фінансової системи. Зокрема, оновлено вимоги щодо розрахунку мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком

Банки по-новому оцінюватимуть кредитні ризики: НБУ змінює правила

Банки по-новому оцінюватимуть кредитні ризики: НБУ змінює правила Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Нагадаємо, що розмір експозицій, зважених за кредитним ризиком, відображає неочікувані втрати (збитки) від кредитного ризику за активними банківськими операціями, які мають покриватися капіталом.

Таке оновлення є черговим кроком у наближені нормативно-правових актів НБУ в сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.

«Наразі банки вже враховують експозиції, зважені за кредитним ризиком, у мінімальних вимогах до достатності капіталу, що встановлені в Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Однак їх розрахунок ґрунтується на попередніх підходах Базельського комітету з банківського нагляду», — йдеться у повідомленні Нацбанку.

Запроваджені вимоги передбачають:

  • розширення переліку експозицій, для яких ваги ризику визначаються із застосуванням кредитних рейтингів;
  • застосування знижених ваг ризику для експозицій малого та середнього бізнесу, а також для експозицій, забезпечених житловою нерухомістю;
  • розширення переліку прийнятних інструментів пом’якшення кредитного ризику та надавачів таких інструментів.

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У Нацбанку пояснили, що зазначені зміни забезпечуватимуть більш чутливу оцінку неочікуваних втрат (збитків) від кредитного ризику за активними банківськими операціями, що сприятиме підвищенню фінансової стійкості банків. Водночас застосування більш низьких ваг ризику сприятиме розширенню іпотечного кредитування та кредитної підтримки малого і середнього бізнесу.

Запровадження оновлених вимог буде поетапним, зокрема:

  • до 1 березня 2026 року банки здійснюватимуть розробку / доопрацювання внутрішніх положень щодо визначення мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком;
  • з 1 березня до 1 серпня 2026 року — проведуть тестові розрахунки;
  • із 1 серпня 2026 року — перейдуть на оновлений розрахунок вимог до достатності капіталу для покриття кредитного ризику шляхом зважування експозицій за новим підходом.

Положення про визначення банками України мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком, затверджене постановою Правління НБУ від 3 квітня 2025 року № 43, що набирає чинності з 9 квітня 2025 року.

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Рубрики: БанкиКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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