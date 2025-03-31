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Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

31.03.2025 10:20
Ольга Деркач
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За даними національного банку України (НБУ) станом на 1 січня 2025 рахунки користувачам відкривали 63 надавачі платіжних послуг, зокрема 61 банк та два небанківські надавачі платіжних послуг

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ Фото: motionarray.com, freepik.com

Загальна кількість користувачів платіжних послуг — як фізичних осіб, так і суб’єктів господарювання — сягнула майже 84 млн. Це приблизно на 2% більше, ніж на початку минулого року (станом на 01.01.2024 — 82 млн).

Водночас кількість відкритих рахунків зросла на 4% і на початок 2025 року становила 193 млн, тоді як рік тому цей показник дорівнював 185 млн.

Більшість рахунків відкрили саме фізичні особи — майже 185,2 млн у банках та ще 502 тис. у небанківських надавачів платіжних послуг.

За співвідношенням кількості рахунків до кількості фізичних осіб можна зробити висновок: у середньому кожен користувач має по два рахунки.

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Законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків. Одна й та сама людина чи суб’єкт господарювання може одночасно обслуговуватися в кількох надавачах платіжних послуг та мати стільки рахунків, скільки їм потрібно. Тому кількість користувачів перевищує кількість населення України.

Крім того, і далі зростає кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно.

Понад три чверті всіх користувачів, які мають рахунки, обслуговуються дистанційно: 89,85% суб’єктів господарювання та 82,87% фізичних осіб (станом на початок 2024 року — 89,15% суб’єктів господарювання та 79,47% фізичних осіб).

Скільки рахунків відкрито в Україні — НБУ

Нагадаємо, що у НБУ обговорюють зміни вимог для еквайрів. Це сприятиме підвищенню прозорості проведення платіжних операцій з використанням платіжних інструментів та посиленню захисту прав користувачів платіжних послуг. Надавачі платіжних послуг, які здійснюють емісію та/або еквайринг платіжних інструментів, матимуть час до 1 жовтня 2025 року, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог регулятора.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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