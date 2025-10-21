Крипторинок втратив $110 млн за кілька годин: чому відбувається обвал

21 жовтня ринок криптовалют знову пережив різке падіння: менш ніж за кілька годин із загальної капіталізації зникло понад $110 млрд. Сукупна ринкова вартість скоротилася з приблизно $3,75 трлн до $3,64 трлн — хвиля панічних продажів зачепила як Біткоїн, так і провідні альткоїни

За добу Біткоїн подешевшав на 3,07% — до $107 580, тоді як загальний ринок криптовалют знизився на 2,96%. Попри утримання ключового рівня підтримки $107 000, головна криптовалюта втратила 6,74% за останні 30 днів. Альткоїни просіли ще глибше: Ethereum впав на 4,67% — до $3 860, BNB знизився на 5,13% — до $1 067, Solana втратила майже 5% — до $184, а XRP подешевшав на 2,71% — до $2,40 після охолодження спекуляцій навколо можливого ETF (станом на момент написання матеріалу, 21 жовтня 2025 року).

Чому ринок обвалився

Продажі відбулися на тлі триваючого шатдауну уряду США, який уже триває третій тиждень і фактично паралізував роботу SEC. Через це понад 90 заявок на крипто-ETF, зокрема на фонди Solana та XRP, опинилися «у підвішеному стані», а інституційні інвестиції практично припинилися.

За останні дані, притік коштів у Біткоїн-ETF скоротився до $146,18 млрд — із $159,48 млрд минулого тижня, що суттєво послабило один із головних драйверів попиту на актив.

Ончейн-дані CryptoQuant також свідчать про фіксацію прибутку: власники Біткоїна, які зберігали монети понад рік, зменшили свої запаси на 0,8% у жовтні, нівелювавши інституційні закупівлі. Це створило надлишок пропозиції — досвідчені інвестори фіксують прибуток, тоді як попит з боку ETF не встигає поглинати тиск продажів. Попри це, утримання рівня $107 000 свідчить про активність інституційних покупців на знижених рівнях.

Що далі з Біткоїном

Ключова зона боротьби — підтримка на рівні $107 000. Якщо вона не втримається, Біткоїн може впасти до $105 000, що спричинить масове скорочення позицій по альткоїнах. Трейдери уважно стежать за двома факторами: по-перше, за можливим завершенням шатдауну в США, після якого SEC зможе відновити розгляд заявок на ETF; по-друге, за тим, чи повернеться достатній інституційний попит, щоб поглинути фіксацію прибутків довгострокових власників.

Наразі ринок залишається напруженим: індекс страху та жадібності знизився до 33 пунктів (страх), що відображає обережність інвесторів на тлі поєднання макроекономічних ризиків і регуляторної невизначеності.

