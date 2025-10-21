close-btn
PaySpaceMagazine

Крипторинок втратив $110 млн за кілька годин: чому відбувається обвал

21.10.2025 16:00
Микола Деркач

21 жовтня ринок криптовалют знову пережив різке падіння: менш ніж за кілька годин із загальної капіталізації зникло понад $110 млрд. Сукупна ринкова вартість скоротилася з приблизно $3,75 трлн до $3,64 трлн — хвиля панічних продажів зачепила як Біткоїн, так і провідні альткоїни

Крипторинок втратив $110 млн за кілька годин: чому відбувається обвал

Фото: freepik.com

За добу Біткоїн подешевшав на 3,07% — до $107 580, тоді як загальний ринок криптовалют знизився на 2,96%. Попри утримання ключового рівня підтримки $107 000, головна криптовалюта втратила 6,74% за останні 30 днів. Альткоїни просіли ще глибше: Ethereum впав на 4,67% — до $3 860, BNB знизився на 5,13% — до $1 067, Solana втратила майже 5% — до $184, а XRP подешевшав на 2,71% — до $2,40 після охолодження спекуляцій навколо можливого ETF (станом на момент написання матеріалу, 21 жовтня 2025 року).

Чому ринок обвалився

Продажі відбулися на тлі триваючого шатдауну уряду США, який уже триває третій тиждень і фактично паралізував роботу SEC. Через це понад 90 заявок на крипто-ETF, зокрема на фонди Solana та XRP, опинилися «у підвішеному стані», а інституційні інвестиції практично припинилися.

За останні дані, притік коштів у Біткоїн-ETF скоротився до $146,18 млрд — із $159,48 млрд минулого тижня, що суттєво послабило один із головних драйверів попиту на актив.

Читайте також: Ведмежий цикл визначатиме явище, якого криптовалюти ще не знали — Віллі Ву

Ончейн-дані CryptoQuant також свідчать про фіксацію прибутку: власники Біткоїна, які зберігали монети понад рік, зменшили свої запаси на 0,8% у жовтні, нівелювавши інституційні закупівлі. Це створило надлишок пропозиції — досвідчені інвестори фіксують прибуток, тоді як попит з боку ETF не встигає поглинати тиск продажів. Попри це, утримання рівня $107 000 свідчить про активність інституційних покупців на знижених рівнях.

Що далі з Біткоїном

Ключова зона боротьби — підтримка на рівні $107 000. Якщо вона не втримається, Біткоїн може впасти до $105 000, що спричинить масове скорочення позицій по альткоїнах. Трейдери уважно стежать за двома факторами: по-перше, за можливим завершенням шатдауну в США, після якого SEC зможе відновити розгляд заявок на ETF; по-друге, за тим, чи повернеться достатній інституційний попит, щоб поглинути фіксацію прибутків довгострокових власників.

Наразі ринок залишається напруженим: індекс страху та жадібності знизився до 33 пунктів (страх), що відображає обережність інвесторів на тлі поєднання макроекономічних ризиків і регуляторної невизначеності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту

2 перегріті криптовалюти, яких зараз варто уникати

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Названо найбільший ризик для Біткоїна 21.10.2025

Названо найбільший ризик для Біткоїна
Ведмежий цикл визначатиме явище, якого криптовалюти ще не знали — Віллі Ву 21.10.2025

Ведмежий цикл визначатиме явище, якого криптовалюти ще не знали — Віллі Ву
Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня 20.10.2025

Фактори, що можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Бичачий ринок продовжиться, незважаючи на падіння — аналітики 20.10.2025

Бичачий ринок продовжиться, незважаючи на падіння — аналітики
Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту 18.10.2025

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту
Крипторинок стрімко летить в прірву: Біткоїн тестує $104 тис. 17.10.2025

Крипторинок стрімко летить в прірву: Біткоїн тестує $104 тис.
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика

 Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
ТОП статей 08.10.2025

Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Останні новини
Сьогодні  20:30

ЄБРР підтримає Укрексімбанк у видачі €200 млн кредитів бізнесу

 Сьогодні  20:00

Чи повинні мобілізовані ФОП сплачувати податки: на що звернути увагу

 Сьогодні  19:30

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

 Сьогодні  19:00

Названо найбільший ризик для Біткоїна

 Сьогодні  18:30

НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

 Сьогодні  17:20

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

 Сьогодні  16:40

Українська Vchasno Group інвестувала $1 млн в узбекистанський стартап

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.