4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

12.01.2026 15:40
Ольга Деркач

Попереду може бути волатильний тиждень: увага прикута до ключових даних щодо інфляції у США, тоді як крипторинок залишався в боковику. Протягом вихідних крипторинки були пласкими, але вранці у понеділок, 12 січня, з’явилися перші ознаки пожвавлення

Фото: freepik.com

Цього тижня оприлюднять важливі інфляційні звіти, а інвестори й далі оцінюватимуть імовірні строки та масштаб подальших знижень відсоткових ставок Федеральною резервною системою, а також реакцію на останні ініціативи президента США Дональда Трампа — зокрема заклик обмежити ставку за кредитними картками на рівні 10%.

Економічні події 12–16 січня

У вівторок, 13 січня, мають вийти дані щодо інфляції за індексом споживчих цін (CPI) за грудень. Це буде ключовий показник для посадовців ФРС, адже інфляція й далі перебуває вище цільового рівня центробанку у 2%. Очікується, що цифри навряд чи змінять прогноз: ставки, ймовірно, залишатимуться стабільними у найближчі місяці, перш ніж знизитися далі пізніше цього року.

«Ми вважаємо, що зниження цін на енергоносії, уповільнення зростання орендних ставок на житло та ослаблення зростання заробітних плат дадуть змогу річній інфляції знову наблизитися до 2% на межі року», — зазначили економісти ING.

Цікаве по темі: Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

У середу, 14 січня, дані щодо цін виробників (PPI) за листопад також дадуть уявлення про інфляційний тиск. Серед очікуваних цього тижня звітів з ринку житла — відкладені дані про продажі новобудов за вересень і жовтень. Щотижневі заявки на допомогу з безробіття оприлюднять у четвер (15 січня), а дані про промислове виробництво за грудень — у п’ятницю (16 січня).

Цього тижня також стартує сезон звітності: свої результати мають оприлюднити чимало провідних фінансових установ і банків, зокрема JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley та Goldman Sachs.

Прогноз для крипторинку

За вихідні крипторинок майже не рухався: загальна капіталізація трималася трохи нижче $3,2 трлн.

Імпульс почав посилюватися вранці у понеділок: Біткоїн піднявся на 1,7% і знову повернувся до рівня $92 000 — це максимум із минулої середи. Водночас актив усе ще стикається з потужним опором на позначці $94 000.

Ціна Ethereum також підросла: актив досяг $3 150 після того, як більшу частину вихідних тримався нижче $3 100. Альткоїни поводилися по-різному: краще виглядали Solana та Cardano, а Monero підскочив на 23%.

