close-btn
PaySpaceMagazine

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

12.01.2026 17:40
Ольга Деркач

19 січня 2038 року може стати критичною датою для глобальної цифрової інфраструктури. Саме в цей момент мільйони комп’ютерних систем ризикують втратити здатність коректно визначати дату й час. Причина — фундаментальне обмеження 32-бітного формату обліку часу, який досі використовується у значній кількості програм, пристроїв і вбудованих систем

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

Фото: freepik.com

19 січня 2038 року о 03:14:07 за всесвітнім координованим часом світова цифрова інфраструктура може зіткнутися з нетиповою, але потенційно небезпечною проблемою. У цей момент комп’ютерні системи, що використовують 32-бітний формат обліку часу, досягнуть свого граничного значення — 2 147 483 647 секунд від 1 січня 1970 року. Наступна секунда, тобто значення 2 147 483 648, для таких систем уже не існує.

Число 2 147 483 648 не випадкове. Це максимальна межа, яку може зберігати знакове 32-бітне ціле число. Коли лічильник часу намагається перейти цю межу, відбувається переповнення — значення стає від’ємним. У результаті комп’ютер «вважає», що настав грудень 1901 року. Для програмного коду це формально коректно, але для реального світу означає збій у всіх процесах, де час має критичне значення.

Проблема полягає в тому, що час у цифрових системах — це не просто дата на екрані. Він використовується для перевірки сертифікатів безпеки, роботи платіжних систем, банківських операцій, біржових угод, навігації, логістики та синхронізації мереж. Помилка в часовій мітці може призвести до відмови авторизації, блокування транзакцій або некоректної роботи автоматизованих систем.

Цікаве по темі: Чи можливі подорожі у минуле — учені

Під ризиком опиняються не лише сервери чи старі комп’ютери. 32-бітний час досі застосовується у частині баз даних, програм, написаних мовами на основі C, а також у вбудованих системах. Це медичне обладнання, промислові контролери, енергетична інфраструктура, транспорт, автомобілі з електронними системами стабілізації, мережеве обладнання та мільярди IoT-пристроїв — від сенсорів до «розумної» техніки.

Теоретично рішення давно відоме — перехід на 64-бітний формат часу. Він дозволяє оперувати часовими значеннями ще мільярди років. Але на практиці проблема складніша. Багато критичних систем були створені десятиліття тому, працюють без змін і не передбачають простого оновлення. Перехід на новий формат вимагає повної сумісності між програмами, бібліотеками та обладнанням, а помилки під час оновлення можуть створити нові, ще складніші збої.

При цьому 2038 рік — не фінал історії. У 2106 році схожа проблема торкнеться систем, що зберігають час у беззнаковому 32-бітному форматі. Далі — власні часові обмеження в операційних системах, включно з проблемами, які прогнозують на XXII та навіть XXV століття.

Усе це вказує на одну тенденцію: цифрова цивілізація дедалі більше залежить від рішень, ухвалених багато десятиліть тому. І питання вже не в тому, чи «зупиниться час» для комп’ютерів, а в тому, наскільки серйозно людство ставиться до меж власних технологій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня

Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі

Джерело: IFLScience.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі 10.01.2026

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі
Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя 09.01.2026

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя
Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня 08.01.2026

Світ на межі катастрофи: сотні землетрусів сколихнули льодовик Судного дня
Вчені попередили про наближення магнітної бурі 07.01.2026

Вчені попередили про наближення магнітної бурі
Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі 07.01.2026

Місяць уже мільярди років потай «поїдає» атмосферу Землі
NASA виявили на Марсі сліди життя 06.01.2026

NASA виявили на Марсі сліди життя
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
12.01.2026  19:50

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1 000 в акції Марджорі Тейлор Ґрін

 12.01.2026  18:40

В Україні офіційно обмежили доступ до Polymarket

 12.01.2026  17:40

Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

 12.01.2026  16:40

Нова пошта закрила дев’ять відділень у Польщі

 12.01.2026  16:10

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 12.01.2026  15:40

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 12.01.2026  14:40

Скільки компаній стали банкрутами у 2025 році — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.