Учені назвали день, коли час зупиниться: чим це загрожує людству

19 січня 2038 року може стати критичною датою для глобальної цифрової інфраструктури. Саме в цей момент мільйони комп’ютерних систем ризикують втратити здатність коректно визначати дату й час. Причина — фундаментальне обмеження 32-бітного формату обліку часу, який досі використовується у значній кількості програм, пристроїв і вбудованих систем

19 січня 2038 року о 03:14:07 за всесвітнім координованим часом світова цифрова інфраструктура може зіткнутися з нетиповою, але потенційно небезпечною проблемою. У цей момент комп’ютерні системи, що використовують 32-бітний формат обліку часу, досягнуть свого граничного значення — 2 147 483 647 секунд від 1 січня 1970 року. Наступна секунда, тобто значення 2 147 483 648, для таких систем уже не існує.

Число 2 147 483 648 не випадкове. Це максимальна межа, яку може зберігати знакове 32-бітне ціле число. Коли лічильник часу намагається перейти цю межу, відбувається переповнення — значення стає від’ємним. У результаті комп’ютер «вважає», що настав грудень 1901 року. Для програмного коду це формально коректно, але для реального світу означає збій у всіх процесах, де час має критичне значення.

Проблема полягає в тому, що час у цифрових системах — це не просто дата на екрані. Він використовується для перевірки сертифікатів безпеки, роботи платіжних систем, банківських операцій, біржових угод, навігації, логістики та синхронізації мереж. Помилка в часовій мітці може призвести до відмови авторизації, блокування транзакцій або некоректної роботи автоматизованих систем.

Під ризиком опиняються не лише сервери чи старі комп’ютери. 32-бітний час досі застосовується у частині баз даних, програм, написаних мовами на основі C, а також у вбудованих системах. Це медичне обладнання, промислові контролери, енергетична інфраструктура, транспорт, автомобілі з електронними системами стабілізації, мережеве обладнання та мільярди IoT-пристроїв — від сенсорів до «розумної» техніки.

Теоретично рішення давно відоме — перехід на 64-бітний формат часу. Він дозволяє оперувати часовими значеннями ще мільярди років. Але на практиці проблема складніша. Багато критичних систем були створені десятиліття тому, працюють без змін і не передбачають простого оновлення. Перехід на новий формат вимагає повної сумісності між програмами, бібліотеками та обладнанням, а помилки під час оновлення можуть створити нові, ще складніші збої.

При цьому 2038 рік — не фінал історії. У 2106 році схожа проблема торкнеться систем, що зберігають час у беззнаковому 32-бітному форматі. Далі — власні часові обмеження в операційних системах, включно з проблемами, які прогнозують на XXII та навіть XXV століття.

Усе це вказує на одну тенденцію: цифрова цивілізація дедалі більше залежить від рішень, ухвалених багато десятиліть тому. І питання вже не в тому, чи «зупиниться час» для комп’ютерів, а в тому, наскільки серйозно людство ставиться до меж власних технологій.

