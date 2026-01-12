close-btn
Скільки компаній стали банкрутами у 2025 році — Опендатабот

12.01.2026 14:40
Ольга Деркач

780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році за даними Верховного суду України. Це близько 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Обіги найбільших компаній-банкрутів коливаються від 3,4 до 7,7 млрд грн. Найчастіше банкрутами стають ТОВ. Неплатоспроможними торік ставали компанії, що займаються оптовою торгівлею та сільським господарством

Фото: unsplash.com, freepik.com

780 компаній розпочали процедуру банкрутства у 2025 році. Це лише 10% від загальної кількості припинень бізнесів. Переважно, компанії в Україні проходять через процедуру самостійного припинення — це 60% випадків. Загалом 8 191 компанія, що проходить процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу, зафіксовано торік в Україні.

Найчастіше банкрутіють ТОВ — це 84% випадків у 2025 році.

Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Наразі все частіше власники обирають превентивну реструктуризацію: 8 справ у 6 компаніях відкрито у 2025 році. Це випадки, коли бізнес починає реструктуризацію ще до виникнення неплатоспроможності, намагаючись не довести ситуацію до банкрутства.

Цікаве по темі: Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

Найчастіше банкрутами стають компанії з оптової торгівлі: 266 підприємств. На другому місці — сільське господарство: 71 компанія. Далі йдуть операції з нерухомістю — 53 компанії, будівництво — 48 компаній і роздрібна торгівля — 38 компаній.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше процедур банкрутства щодо бізнесу відкривають у Києві — 140 компаній (18%). Майже стільки ж у прифронтовій Запорізькій області — 138 компанії (17,7%). Наслідують Київщина — 86 компанії (11%), Дніпропетровщина — 85 (10,9%) та Одещина — 53 компанії (6,8%).

Інфографіка: Опендатабот

До топ-10 компаній, проти яких відкрито процедури банкрутства, потрапили підприємства, які ще нещодавно оперували доходами від 3,4 до 7,7 млрд грн. Найбільша справа стосується Дегс Холдинг, що займалась торгівлею газом та мала понад 7,7 млрд грн доходу за 2024 рік. Далі йдуть Прайд Солюшнс Україна з доходом 6,08 млрд грн та Опт-Системс — 5,46 млрд грн.

Джерело: Опендатабот.

