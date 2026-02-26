Reebok закриває магазини в Україні: причини

Мережа спортивного одягу та взуття Reebok завершує роботу в Україні. Два останні офіційні магазини у Києві — в ТРЦ SkyMall та Retroville — припинять діяльність навесні 2026 року. Після цього бренд зосередиться на онлайн-розпродажі залишків товару

У компанії повідомили, що нові колекції для українського інтернет-магазину більше не постачатимуть. За інформацією Forbes, рішення пов’язане зі збитковістю українського оператора та слабкими позиціями бренду на тлі сильнішої конкуренції з лідерами ринку.

Водночас повністю з українського ринку Reebok може не зникнути. Серед можливих сценаріїв — відмова від окремої мережі магазинів та перехід у мультибрендовий формат. У такому разі продукцію продаватимуть через великі спортивні ритейлери разом з іншими брендами.

Коли закриються магазини

Магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня 2026 року.

Точка в Retroville формально має договір до кінця квітня, однак продажі триватимуть, поки не буде розпродано складські залишки.

Офіційний онлайн-магазин функціонуватиме до повного завершення продажу наявного товару.

Чому бренд залишає ринок

Із березня 2022 року розвитком Reebok в Україні займався турецький холдинг FLO Retailing. До цього бренд входив до структури Adidas, однак у 2022 році його придбала американська Authentic Brands Group за $2,5 млрд. Надалі розвиток у різних країнах відбувався через ліцензійних партнерів.

Читайте також: Broadcom виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

В Україні таким партнером стала FLO Retailing. Спочатку компанія планувала відкрити до 50 нових магазинів, проте у 2025 році переглянула стратегію, скоротила мережу та зрештою ухвалила рішення про повний вихід.

Серед причин учасники ринку називають економічні труднощі в Туреччині, що вплинули на міжнародні плани холдингу, слабкі позиції Reebok у конкуренції з глобальними лідерами та зниження ефективності монобрендових форматів.

Поки Reebok скорочував присутність, конкуренти демонстрували зростання. Так, Puma у 2025 році наростила виторг в Україні на 5% — до 3,4 млрд грн, а Adidas за дев’ять місяців 2025 року збільшила виторг на 26,5%.

Українська структура FLO також залишалася збитковою: у 2023 році компанія зафіксувала мінус 82,4 млн грн, у 2024-му — 153,8 млн грн, а за дев’ять місяців 2025 року — 48,5 млн грн.

Водночас ринок не виключає нового етапу для бренду. За словами одного зі співрозмовників медіа, «за можливість розвивати Reebok в Україні тривають переговори між багатьма гравцями, серед яких Марафон, Intersport, Sport City — проте це тривалий процес, який може розтягнутися на роки».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

2 акції, на які варто звернути увагу

Білл Гейтс оновив свій портфель акцій

Воррен Баффетт розпродав акції Amazon на $1,7 млрд

Допоміжні матеріали: obozrevatel.com.