Мережа «Ябко» під загрозою закриття: причина

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели серію масштабних слідчих дій у Львівській області — в логістичних вузлах і офісних приміщеннях мережі «Ябко». За підсумками операції правоохоронці вилучили партії техніки, які попередньо оцінили більш ніж у $100 млн

За даними з правоохоронного середовища, йшлося не про типові обшуки, а про значно ширші за обсягом та ретельністю заходи: перевіряли саме місця зберігання, накопичення й розподілу товарів. Під вилучення потрапили переважно гаджети Apple та аксесуари.

Слідство розглядає версію, що ця техніка потрапляла в Україну поза митним контролем — без оформлення й сплати обов’язкових платежів, через що бюджет міг недоотримати суттєві суми.

Окрема частина підозрюваної схеми — використання понад 100 ФОПів для продажу такої продукції та подальшого руху коштів. Їх, за матеріалами аналітики детективів, могли залучати для «дроблення» фінансових потоків і приховування походження грошей. У межах цієї моделі, як стверджується, за короткий період могли легалізувати понад ₴40 млн несплачених податків.

Показово, що активні дії відбувалися не в роздрібних точках продажу, а в інфраструктурних локаціях — на складах-логістичних майданчиках і в ключових офісах. Це може свідчити, що фокус розслідування зосереджений на каналах постачання та розподілу, а не на етапі продажу кінцевому клієнту.

«Ябко» й раніше згадували у зв’язку з можливим «сірим» імпортом техніки Apple. Компанія публічно відкидала причетність до контрабанди, наголошуючи на відсутності судових рішень. Водночас у 2025 році мережа заявляла про розширення: відкрила 16 нових магазинів, увійшла до реєстру великих платників податків і повідомляла про сплату ₴449 млн податків.

Поточна операція БЕБ може стати найбільшим втручанням у діяльність мережі за весь час її роботи. Джерела в силових структурах допускають, що далі можливі кроки щодо контрагентів, постачальників та ФОПів, які могли бути частиною ланцюжка. Для залучених підприємців потенційно йдеться про відчутні штрафи та інші наслідки у разі доведення фактів несплати податків. Розслідування триває, а офіційних деталей від БЕБ про перебіг операції наразі немає.

