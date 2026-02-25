Українцям масово блокують рахунки: що далі

Блокування рахунків стало наймасовішою причиною звернень українців до банків та регулятора у 2025 році. На тлі посилення фінмоніторингу та автоматизації перевірок ця тенденція може лише загостритися у 2026-му — юристи вже говорять про нову хвилю жорсткіших перевірок

Про це також свідчить звіт Національного банку України щодо роботи зі зверненнями громадян, і йдеться у матеріалі Мінфіну.

Блокування — проблема №1

За даними НБУ, саме обмеження доступу до коштів стало найбільш резонансною темою року.

На «гарячу лінію» регулятора надійшло 4 014 усних звернень через арешти та блокування карток. Ще 2 409 письмових скарг було офіційно подано з цієї ж причини.

Для порівняння, питання шахрайства зібрали 1 284 письмових звернення, а проблеми з кредитуванням — 1 140.

Серед інших болючих тем банківського сектору:

1 027 випадків затримок або проблем із переказами коштів;

2 210 усних звернень щодо труднощів зі зняттям або обміном іноземної валюти.

Загалом у 2025 році НБУ опрацював майже 61 тис. звернень — це на 4% більше, ніж роком раніше.

Фінмоніторинг переходить на новий рівень

Посилення блокувань відбувається на тлі жорсткішого фінансового моніторингу. У 2026 році банки дедалі частіше аналізують не окремі операції, а повну фінансову модель клієнта.

Для цього використовуються автоматизовані системи та інструменти на базі штучного інтелекту, які оцінюють поведінковий профіль, типові обороти та цифрові сліди.

У зоні ризику:

нетипові великі надходження;

використання особистих карток для ведення бізнесу;

операції з криптобіржами або офшорними юрисдикціями;

«дроблення» ФОПів;

невідповідність операцій заявленим КВЕДам;

використання VPN, однакових мереж або Device ID для різних клієнтів.

За словами юристів, обороти понад 100–200 тис. грн на місяць майже гарантовано викликають запит щодо джерел коштів. Водночас навіть менші суми можуть стати тригером — усе залежить від поведінкового профілю клієнта.

Чому блокують рахунки

Національний банк пояснює, що рішення про блокування або розірвання ділових відносин ухвалюється у випадку виявлення підозрілих операцій, які не відповідають інформації про клієнта та його діяльність.

У таких ситуаціях служба фінмоніторингу банку запитує додаткові документи або пояснення. Ненадання інформації може призвести до блокування рахунку та одностороннього припинення співпраці.

Що робити у разі блокування

НБУ радить у першу чергу надати всі запитувані документи та пояснення для перегляду рішення банку.

Якщо блокування відбулося без попереднього запиту, варто звернутися безпосередньо до банку для з’ясування причин.

У разі незгоди з діями фінансової установи клієнт має право подати звернення до Національного банку України.

Небанківський сектор: лідирують борги

Серед скарг на небанківські фінансові установи найчастіше фігурувало врегулювання простроченої заборгованості — 7 388 звернень.

Також громадяни скаржилися на:

кредитування у НФУ — 1 598 звернень;

кредитування військовослужбовців — 1 385;

невиплату страхового відшкодування — 716;

виплату страхового відшкодування не в повному обсязі — 508.

З огляду на зростання кількості звернень та перехід банків до більш комплексного аналізу клієнтів, у 2026 році тема блокування рахунків може залишитися однією з ключових у відносинах між фінансовими установами та їхніми клієнтами.

