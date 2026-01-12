Нова пошта закрила дев’ять відділень у Польщі

У 2025 році Нова пошта припинила роботу шести відділень у Польщі. Ще три точки обслуговування були закриті раніше — у 2023–2024 роках

Про це NV Бізнес повідомили у пресофісі Нової пошти.

Зокрема, відділення в Ольштині зупинило роботу через завершення строку оренди приміщення.

«Після аналізу доцільності та попиту на цю точку ми ухвалили рішення не продовжувати оренду», — пояснили в прес-офісі Нової пошти.

У компанії зазначають, що закриття окремих відділень є частиною процесу коригування мережі в Польщі. Такий підхід, за словами представників Нової пошти, дає змогу сформувати систему відділень і альтернативних сервісних точок, яка краще відповідає реальним потребам клієнтів.

Станом на кінець 2025 року Нова пошта мала 86 відділень у Польщі. У населених пунктах, де відділень немає, клієнтам пропонують інші варіанти: відправлення та отримання посилок через поштомати InPost, у пунктах видачі або з використанням адресної доставки.

Цікаве по темі: Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту

Фінансові показники основної юридичної особи компанії — ТОВ Нова пошта — за січень–вересень 2025 року демонструють зростання виторгу на 22,4% — до 37,7 млрд грн, свідчать дані YouControl. Водночас прибуток компанії знизився на 6,2% і становив 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, що Нова пошта призначила нового керівника в Польщі. Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи.

Раніше ми писали, що Нова пошта оголосила про намір активніше розвивати свій бізнес у США. У компанії планують не просто збільшувати обсяги відправлень, а й формувати повноцінну власну інфраструктуру, яка буде орієнтована саме на доставку українських товарів до американських споживачів.

