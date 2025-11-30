Нова пошта доручила перевірку відділень штучному інтелекту

Нова пошта впровадила систему на основі штучного інтелекту, яка щодня фотографує всі відділення логістичного оператора та автоматично перевіряє відповідність стандартам

Про це на AI Summit від Forbes Ukraine 27 листопада розповів директор R&D-підрозділу Nova Євгеній Хоменко. За його словами, автоматизація дала змогу скоротити витрати на фізичні інспекції та підвищити якість сервісу.

До запровадження інструменту компанія використовувала стандартні перевірки: на партнерські відділення вирушав територіальний менеджер Nova, попередньо попередивши про свій приїзд.

«Він приїжджає, а там все – як у книзі. А потім ми бачимо, що клієнти говорять трошки інакше», — зазначив Хоменко.

За його словами, тепер мережа відділень, оснащена камерами, проходить автоматичний контроль на основі прописаних чеклістів. Щодня ШІ фіксує стан кожного відділення й оцінює його:

«Де знаходиться наш працівник? Чи у формі він? Чи знаходяться на своїх місцях якісь маркетингові комунікації? Чи не переповнений у нас сміттєвий бак?», — пояснив директор R&D-підрозділу Nova.

Читайте також: Нова пошта підвищить тарифи з 1 грудня 2025

За рахунок автоматизації компанія суттєво скоротила час та ресурси, які раніше витрачала на контроль якості. Це також позитивно вплинуло на рівень сервісу.

«Навчаємо наші моделі штучного інтелекту давати поради, що поліпшують взаємодію з бізнес-партнерами. З деякими партнерами співпрацю припинили, тому що технології, зокрема AI, можуть замінити їхні послуги», — зазначив Євгеній Хоменко.

Нагадаємо, що на початку 2024 року мережа Нової пошти налічувала 27 050 точок обслуговування. До завершення першого півріччя кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів — до 18 000.

У першій половині 2025 року компанія опрацювала 238 млн відправлень — на 7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Кількість міжнародних доставок досягла 5,9 млн, а виторг збільшився на 23% — до 24,6 млрд грн. За шість місяців мережа виросла ще на 4777 об’єктів: додано 708 нових відділень і 4069 поштоматів.

