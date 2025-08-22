Нова пошта призначила нового керівника в Польщі

Керувати польським бізнесом Nova Post тепер буде Якуб Каронь. Це вперше група співвласників Володимира Поперешнюка та В’ячеслава Климова запросила на позицію CEO локального управлінця. Рішення вписується у стратегію розширення міжнародної присутності компанії на ринках Європи

Про це пише Forbes з посиланням на пресслужбу компанії.

Якуб Каронь до цього працював FF FRACHT, а також у Kulton Transport. Його ключові компетенції охоплюють стратегічний розвиток бізнесу, організацію продажів і маркетингу, а також удосконалення внутрішніх процесів компаній.

У Польщі Каронь має намір посилити позиції Nova Post, приділяючи особливу увагу електронній комерції та транскордонним доставкам.

«Вперше на топпозицію в нашій компанії ми запросили локального менеджера. Це важливий крок і водночас новий виклик – мовний та культурний, — зазначив співвласник Nova Вʼячеслав Климов. — Але саме такі зміни є підтвердженням подальшої трансформації групи: від національного бізнесу до міжнародної компанії».

На польський ринок Нова пошта вийшла у жовтні 2022 року. Сьогодні це найбільша закордонна мережа компанії: 50 відділень у 16 воєводствах, а також понад 25 000 поштоматів партнера inPost.

Інфраструктуру доповнюють два сучасні сортувальні термінали, митний склад і фулфілмент-центр у Варшаві, що дозволяє бізнесу зберігати товари до 90 днів без необхідності митного оформлення.

Попередній керівник польського підрозділу, Сергій Карпутєв, оголосив про свій відхід із компанії 15 липня. Він працював у групі понад сім років і очолив Nova Post у Польщі у квітні 2025 року.

Нагадаємо, що Олександр Бульба залишає посаду СЕО Нової пошти. У 2025 році завершується десятирічний період співпраці Нової пошти з Олександром Бульбою — СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів.

