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Нова пошта планує вийти на ринки ще 4 країн цього року

07.04.2025 18:20
Ольга Деркач
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Цього року Нова пошта планує вихід на ринки ще 4 країн та відкриття більше сотні нових відділень за межами України

Нова пошта планує вийти на ринки ще 4 країн цього року

Про це заявив CEO Nova Post Europe Олександр Лісовець в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«В цьому році ми вивчаємо можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії. Це країни, де ми бачимо потенціал, але поки що перебуваємо на етапі аналізу ринку та варіантів співпраці», — заявив Лісовець.

За його словами формат роботи на нових ринках поки не узгоджено.

«При виході на ринки ми використовуємо різні формати. У кожному випадку ми аналізуємо, який формат буде ефективнішим для конкретного ринку. Так, минулого року ми вдались до експерименту і вийшли на ринок двох країн лише адресною доставкою – Австрія і Нідерланди. Насправді, це було дуже корисно, так ми побачили регіони, де зосереджені наші клієнти і зафіксували де відбувається максимальна активність», — наголосив CEO Nova Post Europe.

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Він додав, що до кінця року планується відкриття ще 135 нових відділень за межами України.

«Ми вже відкрили 128 відділень та понад 87 тис. точок сервісу в 16 європейських країнах. До кінця 2025 року ми хочемо відкрити ще 135 відділень. Це будуть відділення на локаціях вже працюючого бізнесу, як-от магазинів, чи кав’ярень. У них можна буде отримат повний спектр наших послуг», — заявив Лісовець.

CEO Nova Post Europe, що наразі в Європі тестуються франчайзингова модель, яка вже є в Україні.

«В Європі ми також плануємо розвивати франчайзингову модель, але підходимо до цього дуже обережно. Наразі тестуємо цей формат у Польщі та опрацьовуємо параметри пакету для франчайзі в Європі. Ми намагаємось зробити так, щоб співробітництво було вигідним для партнера і при цьому забезпечити нашим клієнтам сталі ціни на послуги», — сказав він.

Нагадаємо, що облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом. UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay. У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

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Рубрики: ЄвропаНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNova Post
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