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Облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом

21.03.2025 12:40
Ольга Деркач
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Облігації Нової пошти і NovaPay придбала страхова компанія з західним капіталом

Облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом

Облігації Нової пошти і NovaPay придбала компанія з іноземний капіталом Фото: freepik.com

Про це повідомила Нова пошта у своєму Telegram-каналі.

UNIQA Ukraine, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи, придбала облігації Нової пошти, а «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay.

У повідомленні наголошується, що у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 млн грн.

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Нова пошта розміщує облігації з 2019 року. За цей час компанія випустила загалом 6 серій облігацій номінальною вартістю за одну серію від 300 млн до 1 млрд грн.

Нагадаємо, що застосунок Нової пошти увійшов до найпопулярніших в Україні. Агентство інтернет-маркетингу Webpromo проаналізувало дані про популярність мобільних застосунків в Україні серед користувачів App Store та Google Play. За даними експертів, перші позиції займають TikTok, Telegram, Temu, WhatsApp та Instagram. Застосунок Нової пошти посідає сьоме місце у рейтингу.

Раніше ми писали, що NovaPay додав можливість рефінансування кредитів у застосунку. На початку року NovaPay запустив кредитний продукт для учасників зарплатних проєктів, що дозволяє отримати додаткові кошти без переплат до дня виплати заробітної плати. Тепер компанія розширює можливості клієнтів, запроваджуючи рефінансування кредиту «Зарплата терміново». Якщо позичальник не встигає повернути кошти вчасно, він може відстрочити погашення та розподілити залишок боргу на до 11 рівних щомісячних платежів.

Крім того, NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку. Тепер підприємці, які співпрацюють із Новою поштою й NovaPay, можуть подати заявку на оформлення кредиту безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay.

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Рубрики: FinTechНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніNOVA
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