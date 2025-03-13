NovaPay додав можливість рефінансування кредитів у застосунку

На початку року NovaPay запустив кредитний продукт для учасників зарплатних проєктів, що дозволяє отримати додаткові кошти без переплат до дня виплати заробітної плати

Тепер компанія розширює можливості клієнтів, запроваджуючи рефінансування кредиту «Зарплата терміново». Якщо позичальник не встигає повернути кошти вчасно, він може відстрочити погашення та розподілити залишок боргу на до 11 рівних щомісячних платежів, йдеться в пресрелізі.

Оформити рефінансування можна у застосунку за три дні до дати планового погашення.

Кредит можна рефінансувати на всю суму взятої позики «Зарплата терміново», але не менше 1000 грн, у тому числі з нарахованими відсотками та штрафами. Строк погашення — від 1 до 11 місяців. Відсоткова ставка складає символічні 0,00001% річних, а щомісячна комісія за надання кредиту — 3,5%. У разі прострочення платежу на 5-й день, нараховується штраф у розмірі 150 гривень.

Як оформити рефінансування кредиту:

в застосунку NovaPay перейдіть в активний кредит «Зарплата терміново» у розділі «Кредити» та натисніть «Не встигаєш погасити кредит? Сплати пізніше»;

у калькуляторі оберіть зручний період виплат;

ознайомтесь із умовами договору та підпишіть його.

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Погасити кредит можна у будь-який час через мобільний застосунок, за реквізитами IBAN або готівкою через відділення Нової пошти. Також доступне автоматичне погашення в заплановану дату.

Максимальна сума кредиту — 120 тис. грн, а ефективна процентна ставка — 98,31% річних.

NovaPay — це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже майже 13 років надає платіжні сервіси онлайн та офлайн у понад 3 600 відділеннях Нової пошти. NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

Нагадаємо, що NovaPay дозволив ФОПам оформляти кредити у застосунку. Тепер підприємці, які співпрацюють із Новою поштою й NovaPay, можуть подати заявку на оформлення кредиту безпосередньо в мобільному застосунку NovaPay.

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